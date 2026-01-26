Ultimele 48 de secunde din viața lui Alex Pretti. Filmul uciderii bărbatului din Minneapolis contrazice flagrant versiunea agenților

ADVERTISEMENT

De la revenirea la putere, Donald Trump încearcă să proiecteze în exterior o imagine indestructibilă a SUA, însă în interior ţara este polarizată într-un grad nemaivăzut în ultimele decenii. Uciderea pe 24 ianuarie a lui Alex Pretti, un cetățean alb în vârstă de 37 de ani, de către ofiţerii de la imigrări, a declanşat ample proteste împotriva autorităţilor şi a generat un nou val de furie publică.

Agenţii federali au tras cel puţin zece gloanţe în Pretti în doar cinci secunde

Revolta oamenilor este cu atât mai mare cu cât şi de această dată, ca şi în cazul uciderii lui Renee Nicole Good, tot la Minneapolis, în urmă cu trei săptămânii, autorităţile îi protejează pe cei care au tras. În cazul de sâmbătă, versiunea oficială este Alex Pretti, înarmat cu un pistol semiautomat de calibrul 9 mm, s-a opus ofițerilor când aceștia au încercat să-l dezarmeze, iar unul dintre agenți, „temându-se pentru viața sa și pentru viața și siguranța colegilor săi, a tras focuri de armă în scop de autoapărare”.

Totuși, imaginile publicate online contrazic această versiune a evenimentelor. O înregistrare video trimisă publicației The New York Times de către un martor ocular, dar și alte clipuri postate pe rețelele de socializare, arată că agenții par să tragă cel puțin zece focuri de armă într-un interval de doar cinci secunde şi contrazic anunţul oficial al Departamentului pentru Securitate Internă, cum că totul a început după ce victima s-a apropiat de agenții federali cu un pistol și cu intenția de a-i „masacra”.

Un agent i-a pulverizat spray cu piper în ochi, ceilalţi l-au trântit la pământ

Filmul evenimentelor petrecute în minutul de dinaintea uciderii lui Pretti este elocvent pentru a înţelege ce a declanşat revolta publică. Cu 48 de secunde înainte de împuşcături imaginile arată un mic grup de civili stând în mijlocul străzii, unde o persoană fuses pusă la pământ. Civilii vorbesc cu agenți federali, iar Alex Pretti filmează scena și se apropie de agenții federali ținând telefonul în mână.

Lucrurile încep să se precipite, iar cu 25 de secunde înainte un agent împinge două persoane departe de un vehicul al Departamentului de Securitate Internă și le-a aruncat în stradă. Pretti a încercat să se interpună între agentul federal și cei doi civili, iar agentul l-a împins brutal pe unul dintre ei, trântindu-l la pământ.

Apoi, același agent pulverizează spray cu piper în direcţia feţei lui Pretti, iar acesta ridică o mână pentru a se proteja de spray, iar cu cealaltă continuă să filmeze. În acel moment, mai mulți agenți se reped spre Pretti, care încă își ține telefonul în mână, încearcă să-l imobilizeze şi-l trântesc la pământ. Mai erau doar 17 secunde până când aveau să apese pe trăgaci.

Alex Pretti was a U.S. citizen, Minneapolis resident, and registered nurse. He was recording what was happening while trying to help a car get through. He was pushed and pepper-sprayed, then tackled and beaten when he tried to help others who were also sprayed. He was murdered. — Becca (@Becca_Love7000)

Un agent l-a dezarmat pe Pretti, iar altul l-a împuşcat după aceea de la mică distanţă

Cu 11 secunde înaintea momentului, şi înconjurat de un grup de șapte agenți. Unul dintre agenți, care poartă o haină gri, se apropie cu mâinile goale și îl apucă pe Pretti, în timp ce ceilalți agenți îl țin în genunchi. În același timp, un alt agent continuă să pulverizeze spray cu piper spre faţa lui Pretti. Agentul în haină gri pare să scoată o armă de lângă șoldul drept al lui Pretti, după care se îndepărteze de încăierare având la el arma. În același timp, un alt agent își scoate pistolul din toc și îl îndreaptă spre Pretti. După o secundă avea să se declanşeze haosul.

În timp ce Alex Pretti este în genunchi și imobilizat, agentul care stă chiar deasupra lui pare să tragă un foc de armă în el, de la mică distanță. Imediat mai trage încă trei focuri. Un alt agent, același care i-a împins pe civili în stradă și a pulverizat spray cu piper, și-a scos şi el arma și a tras.

Primul agent a tras și el alte focuri de armă. Împreună, au mai tras încă șase focuri asupra lui Alex Pretti, în timp ce acesta zăcea nemișcat pe jos. Imaginile arată că în decurs de numai cinci secunde bărbatul a fost împuşcat de zece ori.

Guvernatorul din Minnesota a trimis în stradă Garda Naţională a statului

Pretti este a doua victimă a agenţilor federali desfăşuraţi în Minneapolis. În urmă cu trei săptămâni . Ea era membră a unei patrule de cartier care monitoriza aplicarea legilor privind imigrația. Ea a fost împuşcată pe 7 ianuarie, când încerca să se îndepărteze cu mașina sa dintr-un loc unde încerca să blocheze aplicarea legilor privind imigrația. Când un ofițer al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) s-a apropiat de mașina ei și a început să tragă de mânerul ușii, femeia în vârstă de 37 de ani a demarat, dar unul dintre ofițeri apăsat pe trăgaci, omorând-o de la mică distanță. Versiunea oficială a autorităților federale este că Good a încercat să calce un agent ICE care stătea în fața ei, folosind mașina ca armă. Un alt incident petrecut în Minneapolis luna aceasta, în care un bărbat venezuelean a fost împușcat în picior de un agent federal, a fost, de asemenea, caracterizat drept „defensiv” de către Departamentul pentru Securitate Internă.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a criticat dur afirmațiile oficialilor federali conform cărora Alex Pretti ar fi reprezentat o amenințare şi i-a acuzat că „inventează povești”. La rândul său, Brian O’Hara, șeful Departamentului de Poliție din Minneapolis, a spus că Pretti era cetățean american fără cazier judiciar și că avea un permis de port-armă valabil. Conform legii din Minnesota, cetățenii pot purta legal o armă în public, dacă au un permis pentru aceasta.

Situaţia este departe de a fi liniştită şi există temerea că ar putea izbucni conflicte între diferite autorităţi statale şi federale. Asta şi pentru că guvernatorul Walz a autorizat desfășurarea Gărzii Naționale din Minnesota, care va purta veste reflectorizante neon pentru a se diferenția de agenții federali.