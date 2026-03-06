Ultimele clipe ale bărbatului găsit împușcat cu arma de vânătoare. Fratele victimei: „Telefonul lui era făcut bucăți”

ADVERTISEMENT

Ultimele clipe ale bărbatului din Codăești, care acuza primăria că nu i-ar fi plătit serviciile, sunt acum analizate prin prisma detaliilor obținute de FANATIK. Ce s-a întâmplat exact înainte de tragedie?

Fratele victimei dezvăluie detalii despre ultimele clipe ale bărbatului din Codăești

Două tragedii aproape identice au avut loc în ultimele ore în România, ambele implicând bărbați care și-au pus capăt zilelor folosind arme de foc deținute legal. În amândouă cazurile, primele informații indică presiuni financiare. Contextul devine cu atât mai apăsător cu cât situațiile par să aibă legătură, direct sau indirect, cu activități sau funcții asociate administrației locale.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cazuri s-a petrecut în comuna Codăești, din județul Vaslui. Un bărbat de 47 de ani, pe numele de Vasilică Tănasă, a fost găsit fără viață în propria locuință, după ce s-ar fi împușcat cu arma de vânătoare pe care o deținea legal. Descoperirea a fost făcută chiar de fratele său, Mihăiță Tănasă, care face mărturii cutremurătoare, pentru FANATIK, despre ultimele clipe ale rudei sale. Acesta este cel care a alertat imediat autoritățile.

Ce acuzații a lansat Vasilică Tănasă înainte de moarte și cum răspunde primarul din localitate

Cu puțin timp înainte de gestul extrem, Vasilică Tănasă publicase pe rețelele de socializare un mesaj în care acuza conducerea primăriei din Codăești că nu i-ar fi plătit servicii pe care susținea că le-a prestat pentru comunitate. În postarea sa, bărbatul afirma că ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 180.000 de lei și menționa mai mulți reprezentanți ai administrației locale.

ADVERTISEMENT

Primarul comunei, Anișoara Lupu, respinge însă acuzațiile și susține că între primărie și bărbat nu ar fi existat niciun contract oficial pentru prestarea unor astfel de servicii. Edilul spune că a fost la fel de surprinsă de cele întâmplate și afirmă că nu a existat niciun conflict între ei.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău dacă tânărul ăsta a făcut așa ceva mai ales că avea doi copii. O fetiță mai mare, la facultate cred și una micuță, cred că în clasele pregătitoare, aici la școala din Codăești. Am văzut și mesajul de pe rețelele de socializare dar eu personal vă declar că nu știu de ce a folosit numele meu. Niciodată n-am avut vreun conflict și nici nu am fost prieteni. Ne cunoaștem din PNL. Am făcut o campanie împreună. Mai mult nu știu de ce a făcut ceea ce a făcut astăzi.

Pentru mine a fost șoc când am auzit. Am văzut acuzațiile dar nu înțeleg de ce mai ales că nu avea absolut nimic, nici un fel de contract cu primăria. Mai ales că un contract pentru întreținere drumuri nu e chiar așa simplu de făcut. Am fost și suntem controlați permanent de către cei de la Curtea de Conturi și nu te poți juca cu așa ceva”, a declarat edilul.

ADVERTISEMENT

Primele declarații ale fratelui bărbatului decedat. Lucrările au fost realizate pe încredere, plata întârziată

Pentru FANATIK, fratele lui Vasilică Tănasă a oferit și a încercat să clarifice situația care, în ultimele ore, a generat numeroase interpretări în spațiul public. Acesta susține că, deși nu ar fi existat un contract oficial cu primăria, au fost totuși realizate mai multe lucrări pentru comunitate, în baza unei înțelegeri informale, iar plata ar fi fost amânată în mod repetat.

„Contract, într-adevăr, nu a fost, dar prestări de servicii au fost. Tot ne-a amânat să facem contractul. Mă duceam, nu, că n-am timp azi, n-am timp mâine. Adică și eu am lucrat împreună cu fratele meu și tot ne-a amânat. Când cu plata, la fel.

Am lucrat și noi pe încredere, pentru că noi am pus umărul să schimbăm conducerea anterioară. Și ca drept răsplată, ne-a făcut ce ne-a făcut. De mai multe ori ne-am implicat în acțiuni pentru localitate, nu doar de două ori. Cetățenii sunt martori”, sunt clarificările pe care ni le-a oferit Mihăiță Tănasă, după decesul fratelui său.

Ultimele momente ale victimei înainte de tragedie

Bărbatul povestește, cu durere, că a primit un mesaj de adio și a pornit imediat spre locuința fratelui său. A ajuns în doar câteva minute, însă nu a mai putut face nimic pentru a preveni tragedia. Acesta spune că, din ceea ce a văzut la fața locului, nu exclude varianta ca moartea să fi fost, în cele din urmă, rezultatul unui accident.

„Am primit un mesaj de adio de la el. M-am dus cât am putut de repede. În două minute am ajuns la el, dar era prea târziu. L-am ajutat și trecuse de problemele financiare. De asta nu înțeleg de ce a recurs la acest gest. Din câte am văzut, că eu am fost primul care am ajuns la fața locului, mie mi s-a părut a fi mai mult un accident.

Eu nu cred că a fost sinucidere în final. Spun asta pentru că telefonul era făcut bucăți, era lovit de armă, de glonțul puștii sale. Și de asta eu cred că ar fi fost un accident. A avut gândul ăsta, dar, probabil s-a răzgândit, dar a scăpat arma de-a prins și telefonul, că nu înțeleg cum a fost telefonul împușcat”, a mărturisit, pentru FANATIK, ruda de sânge a bărbatului decedat.

Mărturia cutremurătoare a fratelui lui Vasilică Tănasă. Credea că a fost sinucidere, apoi a văzut telefonul

Mihăiță Tănasă a rememorat, pentru FANATIK, și momentele de după descoperirea tragediei, spunând că primele concluzii ale celor ajunși la fața locului indicau o posibilă sinucidere. Ulterior însă, , inclusiv starea în care se afla telefonul victimei, ipoteza inițială ar fi fost pusă sub semnul întrebării. Bărbatul a povestit și care ar fi fost ultimele momente în care fratele său a fost văzut în viață.

„În primele momente, organele ajunse la fața locului au spus că poate fi vorba de suicid, dar în momentul când au văzut telefonul și-au schimbat părerea. Nu e vorba de o altă persoană implicată, sigur. Ar fi văzut vecinii, că ei chiar lucrau la un acoperiș, chiar în stânga casei. Au văzut tot.

Chiar cumătrul lui l-a văzut în ultimele momente, când a urcat la mansadă. Avea ochelarii pe ochi. S-au salutat. Alea au fost ultimele clipe. Soția era acasă, dar era, cred că, în garaj, la centrală sau ceva de genul.

Nu știm când va avea loc înmormântarea pentru că este la INML pentru autopsie. Nu știm când ni-l dă”, a relatat Mihăiță Tănasă, cu voce tremurândă, despre ultimele clipe ale celui care i-a fost frate, Vasilică Tănasă.

Caz similar. Consilierul PSD din Mihăești găsit împușcat, lăsase și un mesaj de adio

În paralel, un caz la fel de dramatic a fost raportat în județul Argeș. Un consilier local al PSD din comuna Mihăești, Costi Bălășoiu, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit împușcat în cap în locuința sa. Lângă trupul acestuia se afla pistolul pe care îl deținea legal.

Alerta a fost dată chiar de soția bărbatului, care a sunat la 112. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Potrivit primelor informații, consilierul local ar fi lăsat și un mesaj în care își explica gestul, iar unele surse indică faptul că acesta s-ar fi confruntat cu dificultăți financiare.

În comunicatul trimis de poliție se arată: „În această seară polițiștii din Câmpulung au fost sesizați prin 112, de către o femeie din comuna Mihăești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis. Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând și un mesaj prin care își explica gestul, iar arma de foc, de tip pistol, ar fi deținut-o în mod legal, conform primelor verificări. În cauză a fost deschis un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”.

În ambele situații, polițiștii au deschis dosare penale și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs tragediile. Autoritățile urmează să clarifice dacă gesturile au fost determinate exclusiv de probleme personale sau dacă există și alte elemente care au contribuit la aceste drame.