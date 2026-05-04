Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”

Tragedie de nedescris în comuna Suraia, județul Vrancea, unde un copil de doar 4 ani a fost găsit fără viață într-un lac, la scurt timp după ce fusese declarat dispărut. Ancheta în desfășurare aduce la lumină detalii sfâșietoare despre ultimele momente ale micuțului Nikolas și despre familia acestuia.

Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, înainte de drama din Suraia

FANATIK a intrat în posesia unor detalii suplimentare în cazul cutremurător al copilului de 4 ani din comuna Suraia, județul Vrancea, descoperit fără suflare după ce fusese dat dispărut chiar de mama sa. Noi informații conturează un tablou și mai dureros al ultimelor momente din viața micuțului. Băiatul se numea Nikolas Adrian și, potrivit primelor date din anchetă, avea și un frate vitreg. În ziua tragediei, acesta se afla alături de mama lui în vizită la o prietenă, în Suraia, femeia fiind originară din Bolotești. La un moment dat, copilul a dispărut fără urmă, iar calmul familiei s-a transformat în doar câteva clipe într-o stare de neliniște și teamă.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru FANATIK că mama l-a căutat disperată timp de aproximativ 30 de minute, încercând singură să-i dea de urmă, înainte de a solicita sprijinul autorităților. În tot acest interval, nimeni nu știa unde se află băiatul. Estimările arată că minorul a fost dispărut în jur de o oră, perioadă în care ar fi mers singur pe jos, îndepărtându-se treptat de locul în care fusese văzut ultima oară. Mobilizarea a fost una rapidă: polițiști, jandarmi, pompieri, dar și localnici au pornit în căutarea copilului, într-o cursă contracronometru. Din nefericire, deznodământul a fost tragic. , situată la aproximativ 1–1,5 kilometri de locul dispariției.

Ultimele momente ale micuțului și informarea oficială a autorităților despre tragedia din Suraia

În urma incidentului, autoritățile medicale au transmis o informare oficială privind intervenția desfășurată la fața locului și ultimele momente ale copilului. , însă eforturile de salvare s-au dovedit, din păcate, zadarnice. Detaliile intervenției au fost făcute publice de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea: „Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea informează cu privire la o intervenție medicală de urgență majoră, desfășurată în această după-amiază în localitatea Suraia, soldată din nefericire cu decesul unui minor. Dispeceratul SAJ Vrancea a fost alertat în data de 3 mai, la ora 16:25, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la dispariția unui minor în vârstă de 4 ani și 6 luni.

Căutări contracronometru și finalul tragic al intervenției medicale

Din primele informații, copilul se afla împreună cu mama sa în vizită la o locuință din localitate, moment în care a fost pierdut din vedere. Imediat după sesizarea dispariției au fost declanșate activități de căutare de către autorități și localnici. Ulterior căutărilor, minorul a fost găsit într-un lac situat în apropierea zonei de dispariție. La fața locului a sosit în cel mai scurt timp un echipaj medical tip C2 cu medic. În urma examinării clinice, medicul echipajului a constatat prezenta unor semne clare de moarte biologică, instalate anterior momentului descoperirii. Având în vedere prezența semnelor incompatibile cu viața, nu au mai fost inițiate manevre de resuscitare, fiind declarat decesul la fața locului. Din păcate timpul petrecut sub apă a făcut imposibilă orice manevră de salvare. Cazul a rămas în atenția organelor de poliție pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs această tragedie”, este comunicatul transmis de cei de la SAJ Vrancea.