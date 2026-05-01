Ultimele clipe de viață ale bărbatului spulberat de tren, în Alba. De ce nu a reușit să se salveze: „A fost prin mai multe zone din țară”

Cazul dramatic petrecut pe o cale ferată din județul Alba se clarifică treptat pe măsură ce anchetatorii adună noi date. Surse apropiate investigației descriu ultimele clipe ale bărbatului și împrejurările în care acesta și-a pierdut viața.

Cum s-au derulat ultimele clipe ale bărbatului și de ce nu a mai avut șanse de salvare

Accident cumplit în județul Alba, unde un bărbat și-a pierdut viața în condiții dramatice, după ce a fost lovit în plin de tren. Scenele de o violență extremă au fost surprinse de o cameră de supraveghere din zonă, imaginile fiind greu de privit și ilustrând amploarea tragediei. Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs pe o linie de cale ferată intens circulată, între localitățile Cistei și Crăciunelu de Jos, iar impactul a fost devastator. Martorii spun că totul s-a petrecut în doar câteva clipe, fără ca mecanicul locomotivei să mai poată evita coliziunea. FANATIK a aflat, însă, detalii exclusive de la oficiali implicați în colectarea datelor, care conturează un tablou cutremurător al circumstanțelor în care s-ar fi produs incidentul.

Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi aflat pe liniile de cale ferată și, din cauza unor probleme locomotorii, nu ar fi reușit să se ridice la timp pentru a evita trenul care se apropia. Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, până la finalizarea tuturor expertizelor. Rezultatele medico-legale vor clarifica inclusiv dacă victima consumase alcool înainte de producerea tragediei. În lipsa unor rude care să revendice imediat trupul bărbatului, cazul ridică și mai multe semne de întrebare cu privire la identitatea completă și traseul de viață al victimei, ancheta fiind în plină desfășurare.

Victima nu ar mai fi reușit să se ridice la timp de pe șinele de cale ferată

Pe măsură ce investigațiile avansează, ies la iveală detalii tot mai clare despre ultimele momente ale victimei. Surse FANATIK susțin că motivul pentru care acesta nu a reușit să se salveze în ultimul moment ține de starea sa fizică și de contextul în care se afla în clipa impactului. „Persoana era, cel mai probabil, un om al străzii. Nu se știe deocamdată dacă se afla sub influența alcoolului, acest aspect urmând să fie clarificat după primirea rezultatelor de la medicina legală. Nu locuia în Alba și nici nu avea un loc de muncă în zonă, existând indicii că ar fi fost în trecere prin mai multe zone din țară. De asemenea, nu sunt cunoscute, până în acest moment, rude care să vină să îl identifice. Conform datelor preliminare, bărbatul s-ar fi născut în Baia Mare și ar proveni din acea zonă.

Din primele informații reiese că avea un handicap locomotor, ceea ce ar putea explica de ce nu a reușit să se deplaseze suficient de repede pentru a evita impactul. Se pare că acesta se afla așezat pe liniile de cale ferată și, cel mai probabil, nu a mai reușit să se ridice în momentul în care a observat trenul apropiindu-se”, au declarat surse din cadrul anchetei, pentru FANATIK.

IPJ Alba, primele informații oficiale privind decesul bărbatului de 41 de ani

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au venit cu primele clarificări oficiale în cazul tragediei de pe calea ferată, confirmând că . Totodată, oamenii legii au anunțat deschiderea unei anchete pentru ucidere din culpă, menită să stabilească atât identitatea completă a victimei, cât și toate împrejurările în care s-a produs accidentul. În urma verificărilor efectuate până în acest moment, polițiștii au reușit să stabilească faptul că bărbatul avea 41 de ani și era din Baia Mare.

„Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost accidentată de un tren, între localitățile Cistei și Crăciunelu de Jos. Este vorba despre un bărbat. Din nefericire, acesta a decedat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii identității persoanei și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Baia Mare”, sunt informațiile oferite de cei de la IPJ Alba.