Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Dezvăluiri tulburătoare ale preotului care a fost pe lac cu el: „Părinte, eu cred că nu mai pot”

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Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere cu o veste teribilă în dimineața zilei de joi, 9 iulie. Gabi Mureșan, unul dintre cei mai emblematici jucător din istoria CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Fostul mijlocaș s-a înecat într-un lac din apropierea Apold, localitate în care era primar.

Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Dezvăluiri tulburătoare

Gabi Mureșan nu a fost singur în cumplita seară de 8 iulie. Fostul fotbalist a fost însoțit de către Toni Lucian Dumitru, . a povestit cu greu momentele în care s-a produs tragedia de la lac, acele clipe fiind de-a dreptul cumplite.

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Cei doi au mers la saună, activitate pe care o făceau în dese rânduri împreună. Ulterior, aceștia s-au oprit pentru a se scălda într-un lac, moment în care lui Gabi Mureșan i s-a făcut rău. Imediat după aceea, primarul din Apold s-a înecat, trupul său fiind descoperit abia după două ore și jumătate de căutări în apele adânci de patru metri.

După mai multe ture de lac, Gabi Mureșan a simțit că trupul îi cedează, moment în care i-a transmis lui Toni Lucian Dumitru că nu poate merge până la capătul lacului. Preotul a reacționat imediat când a văzut că situația se înrăutățește, însă, până să ajungă la el, fostul fotbalist dispăruse deja sub apă.

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„Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă».

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S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?» A zis: «Da, da». M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană… Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot».

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M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată. Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund…. Chiar mă scufundam la nimereală, era și noapte. Cred că i s-a făcut rău… N-a fost de la saună, ci pur și simplu. Eu eram în lac, mă scufundam după el”, a povestit Toni Lucian Dumitru, conform .

Trupul lui Gabi Mureșan, recuperat după două ore și jumătate

Trupul lui Gabi Mureșan a fost găsit abia după două ore și jumătate. În ciuda eforturilor preotului, a fost nevoie de o echipă specializată pentru a scoate corpul din lac. Manevrele de resuscitare au fost efectuate timp de o jumătate de oră, însă, din păcate, verdictul medicilor a fost unul tragic.

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„Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea. L-au găsit după trei ore. Aici nu aveam scafandru. Eu m-am tot scufundat după el, le-am spus din start că trebuie să ne scufundăm. Am încercat să dau cu lopata de la paddleboard pe fundul lacului, dar nu dădeam de el.

Era nevoie de mai mulți oameni ca să acoperim mai bine un unghi din patrulaterul lacului, nu știam exact unde s-a dus în jos. Nici nu se vedea bine, era noapte. Eu, până am luat paddleboard-ul, deja îmi luasem ochii de la el. Ne-am scufundat după el, dar tot n-am reușit.

Era foarte greu să atingi adâncul, lacul avea cam patru metri adâncime. Era foarte, foarte greu să ating fundul. Mă scufundam la nimereală, atingeam nămolul, nu pe el. Din păcate, nu m-am scufundat unde trebuia.

Au venit pompierii cu barca, dar scafandrul de la Mureș a ajuns după două ore. Și lui i-a luat mai bine de jumătate de oră să-l găsească. A fost resuscitat, așa e procedura, dar după două ore…”, a mai spus, în lacrimi, preotul din localitatea Apold, potrivit sursei amintite mai sus.