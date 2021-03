Ultimele cuvinte ale Corneliei Catanga, dezvăluite de Aurel Pădureanu: “Avea premoniții! A știut că va muri”

Cornelia Catanga și-a presimțit moartea? Aurel Pădureanu, soțul “reginei muzicii lăutărești”, a dezvăluit cum și-a trăit ultimele clipe din viață artista și care a fost teama sa cea mai mare.

La două zile de la înmormântarea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu face dezvăluiri tulburătoare. Artista dormea singură, suferea de dureri cumplite și era neliniștită pentru că trebuia să părăsească vila din Bragadiru, în care locuia cu chirie. Mai mult, înainte să ajungă în stare critică pe mâna medicilor, Cornelia Catanga vorbea constant despre moarte. (Vezi și: Cine a apărut la mormântul Corneliei Catanga, la o zi după ce artista a fost înmormântată: “O moarte cu multe semne de întrebare”)

“Îmi spunea mereu că nu mai apucă Paștele. A făcut pomul de iarnă. A cumpărat anul trecut tot, era fericită, am lăsat-o să se simtă bine. Apoi, s-a supărat pe mine și mi-a spus că de ce i-am desfăcut pomul de Crăciun, că nu știu dacă mai fac la anul. Cornelia avea o aură unică, era un artist care prin simpla apariție electriza. Stăteam în casă cu ea, vorbeam și spunea: ‘Vreau să mă duc lângă mama mea, nu știu dacă apuc Paștele. Nu știu, Mitică, nu mă simt bine!’ Lua multe pastile pentru stomac, o durea mijlocul, o dureau picioarele, dar cu o voință fenomenală se ducea să ia de mâncare, că zicea că ea e femeie și știe ce trebuie în casă. A ținut enorm de mult la mine și la Alexandru.

Ea a fost mult mai atentă cu mine decât am fost eu cu ea. Nu am văzut în viața mea, ne-a iubit extrem de mult. A fost sufletul meu, aerul meu, respiram prin ea. Îmi spunea: ‘Și când o să mor, mă?’. (…) Ea dormea la etajul unu, Alexandru – la doi si eu – la parter. Singurul lucru pe care îl simt este durerea aceasta mare în suflet. Cornelia îmi făcea numai bucurii, era ca un copil, ne făcea să râdem. Se bucura ca un copil, dar îi era frică și de o gângaie. (…)

Aurel Pădureanu, după moartea Corneliei Catanga: “Îmi pare rău că sunt român și că trăiesc în țara asta!”

Când a venit Salvarea, seara, eu am anunțat-o. I-au făcut imediat testul și i s-a spus că e negativ. Au luat-o însă pentru că respira greu. Cornelia nu a vrut să plece la spital, îi era teamă, am convins-o eu să se ducă. Au dus-o la Spitalul Universitar. Acolo a intrat pe mâna unei doamne doctor, Dănciulescu. După 45 de minute au venit și ne-au întrebat dacă suntem rudele și ni s-a spus că a intrat în stop.

Îmi strig durerea! Ca să ajungă soția mea, un mare artist, într-un sac și să nu pot să o îmbrac și să o aranjez la față, este cumplit! Cornelia era o femeie superbă, mă doare mult. Îmi pare rău, și o spun cu toată responsabilitatea, că sunt român și că trăiesc în țara asta!”, a dezvăluit Aurel Pădureanu, luni, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV. (Vezi și: Adevărul despre pensia Corneliei Catanga! Aurel Pădureanu ne-a dezvăluit câți bani primea cântăreața lunar)

Cea mai mare teamă a Corneliei Catanga – să nu ajungă în stradă

Problemele financiare au grăbit sfârșitul Corneliei Catanga este de părere Aurel Pădureanu care dezvăluie că, după moartea ei, a primit sprijin financiar din partea multor oameni cu suflet mare. În cadrul emisiunii nașului Cristi Brancu, soțul cântăreței a făcut un apel disperat către Gabriela Firea și Gigi Becali, despre care spune că i-au întors spatele în cea mai neagră perioadă a vieții.

” O să fac tot ce e posibil și vreau să le mulțumesc oamenilor de bine. Și Marcel Pavel mi-a dat mesaj dacă vreau să îi dau contul, dar nu am mai îndrăznit că și data trecută ne-a ajutat. Ce să mai fac cu banii? Singura mea dorință este să am un acoperiș deasupra capului, atât. Ce rost mai are mâncarea pentru mine? O spun și mă rog în genunchi, de ce nu vor domnul Becali sau doamna Firea, cu puterea lor financiară, să ne ajute? Mie nu îmi trebuie o cămăruță, îmi trebuie să stau la o curte ca să poată să studieze copilul meu, că este păcat de talentul lui. Fă un bine, domnule Becali, că îți cunosc toată familia de 45 de ani! Alexandru nostru este unul dintre cei mai mari pianiști ai lumii.

Sandoval (n.r.- Arturo Sandoval, unul dintre cei mai mari trompetiști ai lumii) ne-a dat telefon, i-a dat mesaj și i-a spus condoleanțe. Vreau să insist mult ca băiatul meu să ajungă pe cele mai mari scene ale lumii, pentru că o merită cu prisosință. (…) Când a împlinit, pe 9 martie, vârsta de 63 de ani, m-am dus să îi iau flori multe. Era bucuroasă că i-am adus parfumul ei preferat. Eram toți trei și eram bucuroși, dar mereu, mereu îmi spunea: ‘Doamne, să îmi ajuți să aibă copilul meu un acoperiș deasupra capului!’.”, a spus Aurel Pădureanu, luni, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

Cornelia Catanga a murit vineri, 26 martie, răpusă de COVID-19, boală în care nu a crezut. Cântăreața de muzică lăutărească a ajuns de urgență la Spitalul Universitar din București, după ce, mai multe zile, s-a tratat singură acasă, crezând că are gripă. Medicii au încercat să o intubeze, însă starea ei a fost atât de gravă încât, în doar câteva ore, artista a murit în urma unui stop cardio-respirator.

Sâmbătă, 27 martie, Cornelia Catanga a fost înmormântată la Cimitirul Ghencea 1, din București, conform regulilor care se aplică în cazul persoanelor moarte în urma infectării cu COVID-19.