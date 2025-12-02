”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i le-a spus antrenoarei sale

ADVERTISEMENT

Roxana Moise a lăsat multă durere în urmă. Fosta handbalistă de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, care s-a stins din viață la vârsta de 39 de ani, nu și-a pierdut încrederea nicio clipă că se va face bine, potrivit mărturisirii emoționante pe care fosta ei antrenoare a făcut-o în exclusivitate pentru FANATIK.

Roxana Moise a fost optimistă până în ultima clipă a vieții sale. Fosta handbalistă avea cancer la creier

Vestea morții Roxanei Moise a căzut ca un trăsnet pentru toți cei care au cunoscut-o, începând de la prietenii pe care și i-a făcut în cadrul Exatlon, reality-show în care a participat la Kanal D, până la antrenoarele de la echipa de handbal pentru care sportiva era, potrivit descrierilor pe care le redăm mai jos, un munte de bunătate.

Steluța Luca, una dintre antrenoarele cu care Roxana a avut o relație cu totul specială, chiar dacă nu a fost pe mâinile ei, ne-a spus tânăra a descoperit că într-o vară, când își dădea definitivatul pentru antrenorat. Doamna Luca ne-a declarat că, în ciuda bolii pe care s-a luptat să o învingă, Roxana nu afișa niciodată tristețe pe chipul ei. A fost o bătăioasă exemplară pentru toți oamenii care se plâng de dificultăți în viață.

Steluța Luca: „Voia să obțină diploma de antrenorat”

„Pentru mine șocul a fost atunci când am aflat că are probleme de sănătate. Ne intersectam adesea la un anumit restaurant din Vâlcea. Ea a descoperit boala undeva vara, după ce și-a dat definitivatul. Voia să obțină diploma pentru antrenorat. La scurt timp a resimțit dureri mari de cap. În momentul în care și-a făcut un tomograf a descoperit că are o tumoră la creier. Era o tipă foarte ok, nu o vedeai niciodată tristă. Roxana era mereu cu un vibe pozitiv”, a dezvăluit Steluța Luca, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Fosta antrenoare a Roxanei, Nicoleta Lazăr: „Mi-a spus: doamna, eu o să mă fac bine”

Nicoleta Lazăr, a cărei elevă a fost Roxana Moise, a mărturisit că a privit-o ca pe propriul ei copil, mai ales că avea vârsta băiatului ei. Despre fosta jucătoare de handbal ne-a zis că a dat dovadă de o seriozitate exemplară și muncitoare, „o fată extraordinară, cu spirit de echipă”.

„Am vorbit cu ea acum vreo trei luni, când a organizat ea o întâlnire la restaurant cu prima mea generație de copii pe care i-am antrenat. Roxana a fost prima mea generație. Când am ajuns seara acolo, ne-a dat mesaj că ea nu mai putea să vină, că se simte foarte rău. Mai vorbisem cu ea înainte, cred că cel puțin o oră. Și mi-a spus: doamna, eu o să mă fac bine. O să vedeți. Dar se vedea că deja uita ce vorbea. Era foarte optimistă”, a spus, distrusă de durere, Nicoleta Lazăr, pentru FANATIK.

Cât despre cum i-a apărut boala, Lazăr a declarat că necazul a venit când nu se aștepta, fetița ei fiind destul de mare când a aflat diagnosticul. „Prietena ei cea mai bună a stat lângă ea efectiv. A stat lângă ea non-stop. Ea mi-a dat dimineața la șapte jumătate mesaj și zice, doamna, am pierdut-o pe Roxana. Dormea în fiecare seară cu ea în pat”, a continuat Lazăr.

Fostele colege de echipă se întâlnesc pentru a aprinde o lumânare în memoria ei

Antrenoarea Roxanei Moise ne-a mai spus că se va vedea cu fetele din generația ei și vor încerca să facă ceva în amintirea ei. Despre , Lazăr a completat că a decis, împreună cu sportivele, să strângă niște bănuți pentru familie, chiar dacă situația lor financiară este ok: „Posibil să mai aibă nevoie, vă dați seama. Știu că numai la tratament, pe o injecție dădea 10.000 de lei. Acum vreo trei săptămâni a avut un episod mai greu. Prietena ei îmi dădea mesaje în fiecare dimineață și îmi spunea cum este. Că este bine, că a mâncat, că a făcut mișcare. Chiar și acum trei zile era situația bună”.