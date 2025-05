Ultimele cuvinte rostite de Cristina Deleanu soțului ei. Eugen Cristea nu se aștepta la tragedia care a urmat

Cristina Deleanu s-a stins din viață pe 15 mai, la vârsta de 84 de ani, după ce în ultima perioadă s-a confruntat cu probleme de sănătate. Soțul său, Eugen Cristea a făcut dezvăluiri emoționante despre ultima lor conversație.

De când s-a degradat starea de sănătate a Cristinei Deleanu

Eugen Cristea și-a deschis sufletul și a vorbit despre ultima perioadă din viața . În ultimele zile, starea de sănătate a actriței s-a degradat.

ADVERTISEMENT

A fost internată mai întâi la Spitalul Victor Babeș timp de 11 zile, însă a cerut să plece acasă. „Am avut mai multe discuții și aici e un lucru interesant. Ea a fost prin mai multe spitale.

A fost întâi la Spitalul Victor Babeș 11 zile, niște condiții înfiorătoare, dar nu din cauza spitalului, ci din cauza pacienților, a stat în salon cu 4 paciente care vorbeau 24 de ore din 24. Mă tem că asta a marcat-o și am adus-o acasă. A semnat pe răspunderea ei”, a explicat

ADVERTISEMENT

Eugen Cristea a vizitat-o în fiecare zi pe Cristina Deleanu

După ce s-a întors în sânul familiei, regretata artistă a dat semne că își revine. Comunica, petrecea timpul cu soțul său și se alimenta. Totuși, în weekend a suferit crize de dureri abdominale și tensiune arterială crescută, astfel că a ajuns din nou pe mâinile medicilor.

„Cinci zile a fost foarte bine, începuse să mănânce, să vorbim, să râdem, să ne uităm la filme. După care sâmbăta trecută a făcut niște crize înfiorătoare cu niște dureri de stomac groaznice și cu tensiune 24, am chemat Salvarea și au dus-o la Floreasca. Au internat-o, au stabilizat-o, am fost în fiecare zi la ea.

ADVERTISEMENT

(…) Marți când am fost, ea a slăbit în acest interval cam 9 kilograme, deci era ușor de nerecunoscut, în afară de ochi, care rămăseseră vii și în fața mea a început să tremure. După ce a mâncat un pic și am stat de vorbă, a făcut un atac cerebral, au reușit să o stabilizeze, au dus-o într-un alt salon, am mai stat de vorbă și am plecat și zic: ‘Vin mâine dimineață!’”, a povestit Eugen Cristea pentru

ADVERTISEMENT

Ultimele cuvinte pe care actrița i le-a spus soțului său

Ultima conversație pe care Cristina Deleanu și soțul său au avut-o a fost în seara zilei de mari. La o oră după ce a plecat de la spital, actrița l-a sunat și i-a explicat unde găsește o rețetă medicală. La final, i-a spus că îl va mai suna, dar apelul nu a mai venit niciodată.

„Eu am plecat de la ea la 5, la 6 m-a sunat pentru că a doua zi eu trebuia să mă duc la o doamnă doctor care o tratase să iau un medicament. M-a sunat și mi-a spus așa, exact la fel de logic și de coerent cum mă adresez eu.

‘Vezi că rețeta e în agenda verde de pe gheridon, iar numărul doamnei doctor este în agenda cu culori și ursuleți’, era o agendă la care ținea foarte mult, în care este rețeta. Și îi zic: ‘M-ai salvat, mâine mă duc acolo’. ‘Te mai sun’, zice! Nu m-a mai sunat”, a povestit Eugen Cristea.