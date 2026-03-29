Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus la Spitalul Universitar. Exclusiv

Mircea Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar cu doar două zile înainte de ultimul său meci pe banca echipei naționale a României, cu Slovacia. Selecționerului i s-a făcut rău chiar de față cu jucătorii, la ședința tehnică. FANATIK a aflat noi informații. Medicii de pe ambulanță au reușit să îi stabilizeze starea, însă antrenorul va fi supus unor investigații medicale.

Mircea Lucescu a fost luat cu ambulanța din cantonamentul echipei naționale

Veștile despre Mircea Lucescu nu sunt tocmai bune. După ce la începutul anului a stat zile bune internat în spital, selecționerul naționalei României a revenit în atenția medicilor.

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Mircea Lucescu a fost urcat în ambulanță și dus la . Cel care a sunat la 112 a fost chiar secundul său, Florin Constantinovici. FRF a emis un comunicat în care a relatat cele întâmplate la Mogoșoaia, însă nu a oferit prea multe detalii despre starea de sănătate a lui Lucescu.

Detalii despre situația medicală a lui Mircea Lucescu. Cum se simte acum selecționerul naționalei României

FANATIK a aflat detalii suplimentare de la Mogoșoaia. Medicii de pe ambulanță au reușit să îl stabilizeze rapid pe Mircea Lucescu. Pulsul său a revenit la valori normale, însă selecționerul naționalei României a fost transportat la Spitalul Municipal, unde va fi supus unor serii de investigații. Cel care se va ocupa de situația sa va fi doctorul Cătălin Cîrstoiu, directorul unității medicale.

”În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire.

Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului. În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, a transmis FRF într-un comunicat oficial.