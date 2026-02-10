Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ultimele detalii despre accidentarea lui Nsimba: “Noi asta bănuim!” Ce şanse are să joace în Universitatea Craiova – FCSB

Accidentarea lui Steven Nsimba dă bătăi de cap Universității Craiova. Mario Felgueiras a oferit detalii despre starea atacantului. Joacă sau nu în derby-ul cu FCSB.
Alex Bodnariu
10.02.2026 | 11:44
Vin primele vești din Bănie după accidentarea suferită de Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, în meciul cu Dinamo. Mario Felgueiras a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre starea atacantului. Președintele clubului speră ca vârful să se refacă rapid, însă ia în calcul și un scenariu mai puțin pozitiv.

Steven Nsimba a ieșit accidentat din meciul cu Dinamo. Acesta a suferit o problemă medicală, s-a întins pe suprafața de joc și nu a mai putut continua partida. Se pare că este vorba despre o chestiune musculară. Rămâne de văzut dacă este o ruptură sau doar o contractură, însă, mai mult ca sigur, vârful va rata meciul din Cupa României cu FCSB.

Oltenii speră ca atacantul să se refacă rapid, întrucât programul Universității Craiova din următoarea perioadă este unul extrem de complicat, iar fanii și oamenii din staff nu vor să riște să înceapă play-off-ul în spatele celor de la Rapid sau Dinamo.

Mario Felgueiras, oficialul clubului din Bănie, a intrat în direct și a oferit câteva detalii despre situația lui Steven Nsimba. Portughezul a precizat că a vorbit personal cu atacantul și speră să nu fie vorba despre o ruptură musculară. Totuși, există și acest risc, întrucât jucătorul a simțit o înțepătură serioasă luni seara.

„Încă nu știm exact. Adevărul este că a simțit ceva la picior. Așteptăm. Va face analize și vedem ce are. Sperăm că nu e nimic grav, mai ales că a fost ultima zi a perioadei de transferuri. A simțit ceva la picior. Noi bănuim că poate fi o ruptură sau o contractură. E devreme, încă nu putem da un verdict. Noi sperăm să fie tot lotul disponibil la următoarele meciuri.

Nsimba ne ajută foarte mult. Trecea printr-o perioadă bună. A făcut și aseară treabă. Avem un lot complet și nu dorim să pierdem vreun jucător din cauza unor accidentări. Sincer, habar nu am cât e de grav. Am vorbit cu el înainte să plece acasă. La început ne-a fost teamă, poate nu va fi cum ne-am imaginat. Noi suntem dispuși să recuperăm jucători cât mai rapid. E important să gestionăm bine efortul jucătorilor. E un play-off în față, sunt multe meciuri, începe să se simtă. Facem un fotbal cu pressing sus și intensitate”, a declarat oficialul Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA .

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
