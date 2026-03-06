Ultimele detalii despre negocierile dintre Daniel Pancu şi CFR Cluj: „Există multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Îl aşteptăm pe patron”

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (48 de ani) a reușit un miracol la CFR Cluj. motiv pentru care conducerea ardelenilor vrea să îl răsplătească cu un nou contract. Fostul selecționer U21 a reușit nu mai puțin de 10 victorii consecutive pe banca vicecampioanei.

CFR Cluj vrea să-i prelungească contractul lui Daniel Pancu

CFR Cluj a fost eliminată de U Craiova din sferturile de finală ale Cupei României. Ardelenii au pierdut în prelungiri pe „Oblemenco”, scor 1-3. Cu toate acestea, echipa lui Daniel Pancu rămâne în cărți pentru calificarea într-o cupă europeană. Vicecampioana a prins play-off-ul după o serie incredibilă: 10 victorii la rând! Cu toate acestea,

„A fost o declarație surprinzătoare, dar a venit într-un moment în care avea o tensiune mare. Din exterior poate pare ușor și că totul a fost ușor, victorii peste victorii, dar n-a fost atât de ușoară această perioadă. Dar, împreună cu Pancu și cu conducerea, am reușit să gestionăm destul de bine spunem noi. Când vine pauza competițională, o să analizăm și o să discutăm și cu Pancu să creăm o strategie pentru sezonul viitor. Pentru că el a venit pe parcurs, s-au schimbat multe lucruri din mers.

Acum ne cunoaștem, am înțeles ce îl dorește el, el ce ne dorim noi și o să găsim drumul cel bun pe care să continuăm împreună. Pentru că ne dorim să continuăm împreună pe viitor și atunci e normal să avem o colaborare bună, o discuție, noi cu el și să vedem ce lipsește la echipă. Lucrurile s-au făcut din mers, și cu Pancu și cu noi. Există multe probleme. Unele au fost rezolvate, altele se vor rezolva. Acum știm filozofia fiecăruia și sunt convins că noi și Pancu vom găsi soluții să fim mai buni și mai puternici”, a comentat Bogdan Mara, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj așteaptă întoarcerea lui Neluțu Varga

Instalat pe banca ardelenilor pe 1 noiembrie 2025, Daniel Pancu are contract până la finalul sezonului 2025-2026. Obiectivul tehnicianului este calificarea în cupele europene, dar conducerea din Gruia vrea încă de acum să-i prelungească înțelegerea.

„Da, noi ne dorim lucrul acesta. Așteptăm și patronul să vină curând la Cluj, să avem o discuție concretă. Sperăm să fie luni la meci cu noi, să vorbim și cu Pancu, pentru că din punct de vedere al conducerii, eu, Bilașco, domnul Mureșan, ne dorim să parafăm încă de acum acest contract, nu să așteptăm neapărat din vară. Să muncim pentru sezonul viitor, ca să faci o echipă puternică, poate chiar și pentru Europa, trebuie pregătit din timp. Pe parte sportivă, eu și Bilașco avem de muncă. Să căutăm jucători compatibili cu clubul nostru și cu ceea ce ne dorim, să ne facem lecțiile bine de acum.

Asta ne dorim, asta vrem să facem, altfel știe și Pancu ce are de făcut și pe ce se bazează și putem creiona transferurile din vară. Acum a făcut deja o analiză a lotului, știe ce îi place, știe ceea ce îi lipsește. Vrem să ne întărim și împreună putem lucra de acum să găsim soluții bune pentru la vară”, a adăugat directorul sportiv al lui CFR Cluj.

