Ultimele detalii despre noile stadioane Dinamo, Constanța și Pitești: „Va trebui să aștepte”

În luna iunie, pe care sute de mii de fani le așteaptă. Care sunt ultimele detalii despre arenele din București, Pitești și Constanța.

Care sunt ultimele detalii despre construirea stadioanelor din România

Sute de obiective de investiții în România sunt, în acest moment, condiționate de CNI (Compania Națională de Investiții). Printre ele se regăsesc și stadioanele din mai multe orașe importante, cum ar fi București, Pitești sau Constanța. Deși are o mulțime de proiecte în plan, CNI nu poate demara lucrările fără aprobarea Guvernului și nici nu mai poate semna alte contracte de proiectare și execuție.

„În prezent aproximativ 350 de obiective de investiții se află în evidența CNI SA fără ordin de începere a lucrărilor de execuție”, a declarat Manuela Pătrășcoiu, director general al CNI, conform .

Când va fi gata stadionul „Gheorghe Hagi”

Stadionul „Gheorghe Hagi” urmează să fie construit în municipiul Constanța, pe strada Primăverii, însă, momentan, proiectul este în așteptare. Ordinul de începere a activității a fost emis în urmă cu aproape un an. Lucrările vor începe imediat ce se va finaliza Proiectul Tehnic de Execuție în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Construire, ale Certificatului de Urbanism. Imediat după aceea, următorul pas este așteptare alocării bugetare din partea Guvernului. Se estimează că lucrările vor dura 21 de luni de la momentul începerii, iar proiectul se ridică la o investiție de aproximativ 72 de milioane de euro, fără TVA.

Când încep lucrările la noua arenă a lui Dinamo? Stadionul vechi trebuie demolat

Într-o situație asemănătoare cu cea a stadionului din Constanța se află și proiectul viitorului stadion al lui Dinamo. După ce , vechiul stadion trebuie să fie mai întâi demolat, după care va fi nevoie de autorizație de construire și alocații bugetare pentru demararea construcțiilor.

FC Argeș este revelația noului sezon de SuperLiga! Când se va putea bucura de Stadionul „Nicolae Dobrin”

La 30 septembrie 2024 a fost semnat contractul de proiectare și execuție a stadionului „Nicolae Dobrin”. După ce a fost elaborată documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, un al doilea criteriu este constituit de proiectul tehnic de execuție, iar lucrările vor începe abia când acesta va fi finalizat.

În acest moment, proiectul tehnic de execuție se află în lucru, iar termenul de predare este de patru luni. După finalizarea acestei etape, Stadionul „Nicolae Dobrin” mai are nevoie doar de alocațiile bugetare pentru a începe construcțiile în valoare de 58 de milioane de euro.

Ce a spus Kelemen Hunor despre decizia amânării: „Sunt alte investiții care nu pot fi tăiate”

„Trebuie să tăiem și de la investiții, dar de la cele care nu necesită o urgență. Dacă amânăm construcția stadioanelor de fotbal pentru un an și jumătate, doi, nu cred că va sta țara în loc. Stadioanele absolut pot fi amânate, nu moare nimeni. Sunt alte investiții care nu pot fi tăiate, cele în autostrăzi, de exemplu”, a declarat Hunor la Antena 3 CNN.