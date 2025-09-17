Sport

Ultimele detalii despre noile stadioane Dinamo, Constanța și Pitești: „Va trebui să aștepte”

Construcțiile noilor stadioane din România au fost amânate cu scopul reducerii deficitului bugetar. Care sunt ultimele detalii
Ciprian Păvăleanu
17.09.2025 | 11:00
Ultimele detalii despre noile stadioane Dinamo Constanta si Pitesti Va trebui sa astepte
ULTIMA ORĂ
Care sunt ultimele detalii despre proiectele noilor stadioane din România. Foto: Noul Stadion Dinamo Facebook.

În luna iunie, Kelemen Hunor a anunțat decizia Guvernului României de a amâna construcțiile stadioanelor din România, pe care sute de mii de fani le așteaptă. Care sunt ultimele detalii despre arenele din București, Pitești și Constanța.

ADVERTISEMENT

Care sunt ultimele detalii despre construirea stadioanelor din România

Sute de obiective de investiții în România sunt, în acest moment, condiționate de CNI (Compania Națională de Investiții). Printre ele se regăsesc și stadioanele din mai multe orașe importante, cum ar fi București, Pitești sau Constanța. Deși are o mulțime de proiecte în plan, CNI nu poate demara lucrările fără aprobarea Guvernului și nici nu mai poate semna alte contracte de proiectare și execuție.

„În prezent aproximativ 350 de obiective de investiții se află în evidența CNI SA fără ordin de începere a lucrărilor de execuție”, a declarat Manuela Pătrășcoiu, director general al CNI, conform arenacostruct.ro.

ADVERTISEMENT

Când va fi gata stadionul „Gheorghe Hagi”

Stadionul „Gheorghe Hagi” urmează să fie construit în municipiul Constanța, pe strada Primăverii, însă, momentan, proiectul este în așteptare. Ordinul de începere a activității a fost emis în urmă cu aproape un an. Lucrările vor începe imediat ce se va finaliza Proiectul Tehnic de Execuție în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Construire, ale Certificatului de Urbanism. Imediat după aceea, următorul pas este așteptare alocării bugetare din partea Guvernului. Se estimează că lucrările vor dura 21 de luni de la momentul începerii, iar proiectul se ridică la o investiție de aproximativ 72 de milioane de euro, fără TVA.

Când încep lucrările la noua arenă a lui Dinamo? Stadionul vechi trebuie demolat

Într-o situație asemănătoare cu cea a stadionului din Constanța se află și proiectul viitorului stadion al lui Dinamo. După ce Bogart SRL a câștigat licitația pentru construirea proiectului de aproape 100 de milioane de euro, vechiul stadion trebuie să fie mai întâi demolat, după care va fi nevoie de autorizație de construire și alocații bugetare pentru demararea construcțiilor.

ADVERTISEMENT
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Digi24.ro
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”

FC Argeș este revelația noului sezon de SuperLiga! Când se va putea bucura de Stadionul „Nicolae Dobrin”

La 30 septembrie 2024 a fost semnat contractul de proiectare și execuție a stadionului „Nicolae Dobrin”. După ce a fost elaborată documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, un al doilea criteriu este constituit de proiectul tehnic de execuție, iar lucrările vor începe abia când acesta va fi finalizat.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho

În acest moment, proiectul tehnic de execuție se află în lucru, iar termenul de predare este de patru luni. După finalizarea acestei etape, Stadionul „Nicolae Dobrin” mai are nevoie doar de alocațiile bugetare pentru a începe construcțiile în valoare de 58 de milioane de euro.

Ce a spus Kelemen Hunor despre decizia amânării: „Sunt alte investiții care nu pot fi tăiate”

„Trebuie să tăiem și de la investiții, dar de la cele care nu necesită o urgență. Dacă amânăm construcția stadioanelor de fotbal pentru un an și jumătate, doi, nu cred că va sta țara în loc. Stadioanele absolut pot fi amânate, nu moare nimeni. Sunt alte investiții care nu pot fi tăiate, cele în autostrăzi, de exemplu”, a declarat Hunor la Antena 3 CNN.

ADVERTISEMENT
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Fanatik
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Fostul angajat al lui Gigi Becali la FCSB i-a găsit echipă lui Jose...
Fanatik
Fostul angajat al lui Gigi Becali la FCSB i-a găsit echipă lui Jose Mourinho. „Eu rămân stelist”
Roberto De Zerbi iese la atac: „Știm cu toții ce face Real Madrid...
Fanatik
Roberto De Zerbi iese la atac: „Știm cu toții ce face Real Madrid înainte de meciuri”. Ce a spus despre penalty-urile acordate: „Jenant!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa...
iamsport.ro
'Hagi participă la manevre de culise!'. RĂZBOI în direct după acuzațiile la adresa Generației de Aur: 'Mergeați cu șefii Cooperativei' / 'Numai promisiuni deșarte, performanță nu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!