Ultimele detalii despre ofertele pentru Ștefan Târnovanu. Cât mai rămâne portarul la FCSB

Portarul vicecampioanei FCSB a explodat realmente după concurentul său pe post Andrei Vlad a fost tras pe linie moartă de patronul Gigi Becali, din cauza numeroaselor gafe.

Mihai Stoica a anunțat când poate pleca Ștefan Târnovanu de la FCSB

La scurt timp de la momentul în care a devenit portarul numărul 1 la FCSB, Ștefan Târnovanu , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. La 22 de ani Târnovanu este deja om de bază la roș-albaștri, iar oficialii clubului știu că vor da lovitura pe piața transferurilor cu el.

Managerul general Mihai Stoica a ținut să lămurească situația fotbalistului care a intrat pe radarul mai multor echipe importante din Europa.

Genoa a oferit nu mai puțin de 5 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile celui care foarte probabil va fi viitorul portar al echipei naționale. Oficialul de la FCSB spune, însă, că în acest moment nu se pune problema ca portarul să plece.

”Nu pleacă în vara asta. Dacă vine o ofertă pe banii ceruţi de Gigi, dar e greu de crezut că lumea dă bani pe un portar cu 20 de meciuri în carieră. Că tot l-am văzut pe Courtois (în Supercupa Europei – n.r.), măcar la fizic seamănă cu el”, a declarat Mihai Stoica la .

Suma cerută de Gigi Becali, la care face referire Mihai Stoica, este de 10 milioane de euro. A devenit o obișnuință ca latifundiarul să ceară dublu la toate ofertele pe care le primește pentru jucătorii săi. De la Dennis Man încoace, cele mai importante transferuri făcute de roș-albaștri au fost cele ale lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray și Florin Tănase la Al Jazira.

Ascensiunea lui Ștefan Târnovanu

Achiziționat de FCSB în 2020, , ba chiar al treilea portar al roș-albaștrilor în perioada în care în lot se afla și Cătălin Straton.

Numeroasele gafe comise de Andrei Vlad l-au scos din primul 11 pe cel considerat ”Messi al portarilor”, iar moldoveanul a profitat la maximum de șansa ivită.

Din momentul în care a devenit prima opțiune pentru postul de portar, Târnovanu nu numai că nu a dezamăgit, dar și-a și salvat echipa în numeroase situații critice.

Gigi Becali a cumpărat și ultimele procente pe care Poli Iași le mai deținea

Ștefan Târnovanu nu era 100% jucătorul celor de la FCSB, fosta lui echipă, Poli Iași, deținând până de curând 15% din drepturile federative ale jucătorului. Convins de evoluțiile lui, Gigi Becali a decis să cumpere și ultimele procente pe care moldovenii le mai aveau.

”FCSB ne-a propus suma de 150.000 de euro plus TVA, adică 180.000 de euro și am acceptat să cedăm procentul de 15 la sută pentru Ștefan Târnovanu. Am luat această decizie pentru faptul că aveam nevoie urgentă de bani din sursă privată, pentru a stinge din datoriile istorice pe care le avem la bugetul statului.

Aceste datorii nu pot fi achitate cu bani de la bugetul local, ci doar cu fonduri private”, a explicat președintele Politehnicii Iași, Cornel Șfaițer, decizia de a renunța la procentele deținute.

La momentul transferului către FCSB, gruparea din Moldova a încasat încă 200.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu. Acum portarul este cotat la 700.000 de euro, de site-ul de specialitate transfermarkt.