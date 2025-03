Ultimele detalii despre situația accidentaților de la FCSB. Mihai Stoica a confirmat dezvăluirile Fanatik: „Nu e ok. Are o leziune musculară”

FCSB are probleme de lot înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 2-a a play-off-ului. Campioana en-titre are mai mulți jucători,

Mihai Stoica, detalii despre accidentații de la FCSB: „La Tănase cum să fie recidivă?”

Mihai Stoica a confirmat dezvăluirile făcute în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Accidentat la naționala Camerunului, în preliminariile lui CM 2026, Stoperul nu este însă singurul cu probleme medicale. Daniel Bîrligea e apt pentru derby-ul cu Dinamo, după ce s-a tratat la „vraciul” Marijana, în timp ce Florin Tănase și Adrian Șut sunt incerți.

„Bîrligea a terminat azi la Belgrad. Mâine după-masă e în România. Tănase nu e ok. Are o leziune musculară. Se simte bine, dar leziunea e leziune. La celălalt picior. Nu are legătură cu ce avusese.

(n.r. – Marijana ar merita și ea o medalie dacă se ia titlul) De ce? La noi se află toate. Avem foarte mulți care vorbesc. Doar de la noi? Și de la CFR merge toată lumea. Noi am avut foarte mulți accidentați, dar singurul motiv e că s-au jucat mult prea multe meciuri și meciuri cu intensitate. Una e să joci în cupă cu Agricola Borcea și alta e cu Midtjylland.

Nu există un tipar, aceeași accidentare. La Tănase cum să fie recidivă? El a fost la Marijana, iar acum Marijana în locul unde are leziunea nu poate interveni.

Situația lui Dawa o să o aflăm când vine. El vine mâine. O să vedem exact ce are. O să facă RMN și aici. Nu știm la momentul ăsta și nu putem vorbi. Clar va lipsi o perioadă. E un diagnostic la națională, s-a scris mult, nu vorbesc nimic. E accidentat la echipa națională. Cât de gravă e accidentarea, o să vedem

Șut a făcut azi un RMN, nu se vede nimic muscular. Se vede un edem. Mâine, la controlul clinic, se va stabili ce și cum. Mâine după controlul clinic vedem despre ce e vorba, dacă se poate antrena, dacă poate juca, dacă nu poate juca”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Îngrijorare în privința lui Ngezana: „O să vedem cum este”

Mihai Stoica se teme și de starea de sănătate a lui Siyabonga Ngezana. Fundașul central a fost integralist în ultimele două meciuri ale naționalei Africii de Sud.

„Ngezana a jucat ambele meciuri 90 de minute. Nu e ușor să joci în Africa două meciuri. O să vedem cum este. Dawa a terminat meciul și e cum e”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.