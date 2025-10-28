Ultimele detalii despre situația explozivă de la Universitatea Craiova! Decizia de ultimă oră luată de Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

După un început foarte bun de sezon, Universitatea Craiova se află într-o scădere de formă, iar remiza de la Clinceni a părut picătura ce a umplut paharul oltenilor. După discuții intense cu suporterii, imediat după meci, dar și cu Mihai Rotaru în ultimele zile, s-a ajuns la concluzia că nu se pune problema ca Mirel Rădoi să părăsească echipa. Urmează o nouă întâlnire cu suporterii.

Mirel Rădoi a ajuns deja la bază pentru antrenamentul de la ora 17:00 dinaintea meciului de Cupa României contra Sănătății Cluj. Urmează discuția pe care antrenorul oltenilor o va avea cu suporterii Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a luat decizia finală! Ce se întâmplă la Universitatea Craiova

Spiritele s-au încins în Bănie după ce Universitatea Craiova a obținut o singură victorie din ultimele șapte meciuri în toate competițiile. Mirel Rădoi a discutat în ultimele zile cu Mihai Rotaru pe subiectul crizei echipei, iar cei doi au ajuns la o concluzie:

„Diseară va fi o întâlnire între Mirel Rădoi și oamenii din galeria Craiovei. Cei din Peluza Nord, în timp ce vorbeau cu Mirel Rădoi după Metaloglobus, i-au zis «Mirel, hai că vorbim la Craiova, că e toată presa aici». Vor avea o discuție în care se vor lămuri lucrurile clar. E foarte posibil ca Mirel Rădoi să le spună și fanilor ce decizie a luat. Înțeleg că deja a vorbit cu domnul Mihai Rotaru și în acest moment nu se pune problema de o despărțire. În Oltenia, și mai ales la Rădoi, cu tot dragul pentru el, imprevizibilitatea este mare. Se poate întâmpla orice, dar dacă era să se producă o despărțire, cred că s-ar fi produs până la această oră”, a dezvăluit Cristi Coste, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Îi poate fi fatal un pas greșit în Cupa României lui Mirel Rădoi? Opinia analiștilor

Următorul meci al Universității Craiova va avea loc în Cupa României, acolo unde oltenii întâlnesc În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a vorbit despre criza din Bănie și este de părere că un alt rezultat în afara victoriei ar putea fi decisiv în ceea ce privește viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova:

ADVERTISEMENT

„Dacă voia să plece de ce se mai ducea la antrenament și de ce se mai întâlnea cu galeria? Dacă-l bate Vasile Miriuță cu Sănătatea Cluj, e groasă, dar Craiova are lot bun. Eu nu cred că Mirel e atât de supărat încât să renunțe. Echipa este în grafic. Locul trei, cupe europene… la cum au arătat cei de la Noah, ție s-a părut că-i putea bate Craiova lejer? Nici în campionat n-a mai fost Craiova din primele etape. Mie mi-a plăcut rău echipa asta, i-am văzut și-n calificări. Este o echipă bună. Calitate individuală bună.

Domnul Cârțu a zis că îi este mai frică de meciul cu Metaloglobus decât de cel cu Rapid. Dacă te bate Rapid, nu-i mare problemă, dar dacă te bate Metaloglobus la Clinceni este o mare problemă. Strategia lor a fost să abordeze meciul foarte bine defensiv. Ei au avut ocazii, dar nu te ierta nimeni dacă te bătea Metaloglobus. Cu Rapid e un derby, se poate întâmpla orice, înțelege toată lumea. Dacă se întâmplă vreun 1-0 cu Metaloglobus, nici băieții ăia din galerie nu mai așteptau să ajungă la Craiova să vorbească, vorbeau direct acolo”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ședința făcută de Mirel Rădoi la pauza meciului Metaloglobus – U Craiova, sub lupa experților

La pauza meciului cu Metaloglobus, Mirel Rădoi și-a băgat toți jucătorii în ședință, iar mai multă lume a descris acest lucru ca pe un eveniment neobișnuit, însă Robert Niță a explicat că, de fapt, aceasta este normalitatea:

„Mie nu mi se pare un lucru așa wow că la pauză au fost toți la ședință. În Anglia, în Germania, nu stă nimeni pe bară. Te uiți pe teren și zici că nu a început meciul. De ce? Te bag în minutul 55 sau la pauză. Te bag în teren și nu știi unde stai la faze fixe, nu știi dacă am schimbat sistemul, nu știi ce vrei să jucăm. Așa îi chemi pe toți, anunți dacă sunt schimbări, iar ăia ies să se încălzească. Nu mi se pare că a inventat Rădoi nu știu ce”, a mai spus Robert Niță.

Rapid, următorul test important pentru Universitatea Craiova

Ultima etapă din turul de campionat le aduce față în față pe două dintre cele mai bune echipe a primei jumătăți de sezon. Deși oltenii au speranțe mari, Vivi Răchită nu este atât de optimist pentru băieții lui Mirel Rădoi, care nu au avut evoluții foarte bune în duelurile importante:

„Craiova când îi întâlnește pe Rapid și FCSB se transformă din lei în mielușei. Leii din Craiova, devin mieii din Craiova. Ei mereu spun că sunt cei mai buni, dar nu bat pe nimeni în meciurile importante. Poate reușește Mirel să facă declicul”, a fost opinia lui Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.