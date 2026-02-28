Sport

Ultimele detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu la FCSB! Când va reveni în poartă: “Atunci sigur va juca!”. Exclusiv

Anunț crucial despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB! Când va intra din nou în poarta campioanei României și ce se va întâmpla în cazul unei oferte de transfer
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.02.2026 | 16:43
Ultimele detalii despre situatia lui Stefan Tarnovanu la FCSB Cand va reveni in poarta Atunci sigur va juca Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, ultimele detalii despre situația lui Ștefan Târnovanu la FCSB. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la Giovanni Show, impresarul Ioan Becali a furnizat ultimele detalii referitoare la situația lui Ștefan Târnovanu la FCSB. El este convins că acesta va reveni în poarta campioanei României cu ocazia meciurilor din play-off, bineînțeles în eventualitatea în care echipa roș-albastră ar urma să ajungă acolo în cele din urmă.

Giovanni Becali este convins că Ștefan Târnovanu va apăra în play-off, în cazul în care FCSB ajunge acolo

În plus, agentul FIFA a confirmat și informația oferită recent de Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, conform căreia Târnovanu ar urma să primească liber să se transfere la finalul acestui sezon în cazul în care ar veni o ofertă bună pe numele său.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să-l deranjez (n.r. pe Gigi Becali). De la Moruțan de atunci nu l-am mai deranjat. Nu am mai vorbit. Nu, nu cred că s-a supărat. Nu, că parcă am vorbit despre Târnovanu mi se pare. Că o să joace și să vină o ofertă și va vedea ce face. Eu cred că dacă intră în play-off joacă sigur. Târnovanu, da.

Și aici (n.r. în play-out) ce să mai apere după aia? Ce să facă? Că tot pe 7 va fi. Și cu Târnovanu am vorbit, l-am liniștit și cu asta basta. E liniștit și indiferent ce se întâmplă va juca și copilul, va juca și Târnovanu. În play-off sigur va juca Târnovanu. În play-out, unul, altul, nu e o problemă. Ce să facă FCSB-ul?

ADVERTISEMENT
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite...
Digi24.ro
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil

Locul 7 nu joacă barajul cu locul 3 (n.r. pentru Conference League)? Și atunci? E ca și un tur de calificare, care e problema? Dacă se întâmplă așa”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show. 

ADVERTISEMENT
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
Digisport.ro
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA

FCSB are poarta asigurată în cazul în care Ștefan Târnovanu pleacă, este de părere Giovanni Becali

De asemenea, cu aceeași ocazie, impresarul de fotbaliști s-a mai referit și la situația tânărului Matei Popa. El crede că acesta are capacitatea de a asigura poarta actualei campioane a României pentru mult timp, însă cu o condiție: „E tânăr, să nu facă greșeli. Pentru că și Vlad a fost Messi al României. Până când a făcut o mesianică, a făcut-o și pe a doua ronaldiană și…”. 

Giovanni Becali, ultimele detalii despre situația lui Ștefan Târnovanu la FCSB

SuperLiga, live blog etapa 29. Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1. Oltenii sparg barajul...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 29. Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1. Oltenii sparg barajul pus de jucătorii lui Teja
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Fanatik
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Dan Șucu de Turcia! Patronul lui Beșiktaș a mers în peluză alături de...
Fanatik
Dan Șucu de Turcia! Patronul lui Beșiktaș a mers în peluză alături de suporteri la meciul contra lui Kocaelispor. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul...
iamsport.ro
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul dejun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!