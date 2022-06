Ultimele detalii despre situaţia medicală a Simonei Halep! Ce i-a spus Barbarei Schett înaintea primului meci de la Wimbledon 2022. Video

Accidentată la WTA Bad Homburg, unde a trebuit să se retragă înaintea meciul cu Bianca Andreescu, Simona Halep este pregătită pentru meciul cu Karolina Muchova. Românca s-a plâns de dureri în zona gâtului, dar acum susţine că nu mai are nicio problemă medicală.

Simona Halep, interviu cu Barbara Schett înainte de primul meci de la Wimbledon 2022

Înainte de meciul cu Karolina Muchova, , Simona Halep i-a oferit un interviu Barbarei Schett, expertă a postului Eurosport. Fostul număr 1 mondial a dezvăluit că durerile i-au trecut, dar a vorbit şi despre perioada de după Roland Garros 2022.

“95% mi-a trecut durerea, abia aştept să încep turneul. Au trecut trei ani de când nu am mai jucat aici. Atunci a fost meciul carierei. Sper să mă simt bine pentru că este locul meu favorit.

După Roland Garros nu am luat o pauză, am vrut să lucrez mai mult. Am mers acasă două zile şi apoi m-am întors la Paris, unde am lucrat cu Patrick. Am mai multă încredere, sunt mai puternic, chiar şi din punct de vedere emoţional.

Sunt pregătită să joc cel mai bun tenis al meu aici. Este dificil să joci pe iarbă, iar primul tur este mereu o provocare. De multe ori, eu sunt cel mai mare adversar al meu”, a spus Simona Halep pentru .



Simona Halep e la al doilea turneu de Mare Şlem cu Patrick Mouratoglou ca antrenor

Pentru Simona Halep, Wimbledon 2022 va fi al doilea turneu de Mare Şlem de când este antrenată de Patrick Mouratoglou. La Roland Garros 2022, unde avea aşteptări destul de mari, a fost eliminată în turul 2 de Zheng Qinwen.

După acel meci, Simona Halep a dezvăluit că a suferit un atac de panică în timpul jocului. La Londra, înaintea primului meci, fostul număr 1 mondial a vorbit despre acel episod .

“A venit de nicăieri pentru că eu conduceam meciul. Probabil doar presiunea turneului, faptul că m-am chinuit anul trecut. Nu am crezut că sunt destul de puternică probabil.

Dar acum mă simt mai puternică și simt că dacă se va întâmpla din nou, voi ști cum să mă descurc… O iau doar ca pe o experiență și ca pe o lecție, așa că data viitoare voi fi mai bine”, a declarat Simona Halep.