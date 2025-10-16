Sport

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Andrei Borza: „Este în cârje”. Când ar putea reveni fundașul Rapidului pe teren

Andrei Borza continuă să sufere în urma accidentării prostești de la acțiunea naționalei din luna septembrie. Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a tânărului fotbalist de la Rapid
Ciprian Păvăleanu
16.10.2025 | 09:45
Ultimele detalii despre starea de sanatate a lui Andrei Borza Este in carje Cand ar putea reveni fundasul Rapidului pe teren
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu a dezvăluit că Andrei Borza se află în cârje momentan și ar putea reveni în câteva săptămâni. Foto: Colaj FANATIK

Andrei Borza este accidentat și trage tare pentru revenirea pe gazon, însă în acest moment se află în cârje. Victor Angelescu a dezvăluit care este starea de sănătate a fotbalistului de 19 ani, care ar putea reveni până la finalul anului.

ADVERTISEMENT

Care este starea de sănătate a lui Andrei Borza? Victor Angelescu a oferit ultimele noutăți

Rapid părea cea mai solidă echipă din punct de vedere al regulii U21, atât timp cât îl avea pe Andrei Borza în flancul stâng al apărării. La doar 19 ani, apărătorul giuleștenilor a devenit un om de bază pentru echipa lui Costel Gâlcă, ba chiar a fost chemat și de Mircea Lucescu la naționala României.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a dezvăluit că fundașul stânga ar putea reveni la antrenamente în următoarele săptămâni, iar speranța tuturor este că el va putea să joace ultimele meciuri de SuperLiga României din acest an:

ADVERTISEMENT

„Borza e în cârje. Ar trebui în 3 săptămâni să înceapă alergările. Mai are săptămâna asta până la final. Din ce am înțeles, în două săptămâni, dacă e totul ok, începe alergarea. Eu cred că va prinde meciuri și anul ăsta, mai contează și cum e. De obicei, se zice cât ai absentat, cam atât îți ia să te antrenezi. Poate va fi mai puțin, să sperăm că-l mai prindem niște meciuri”, a spus Victor Angelescu, conform Prima Sport.

Cum s-a accidentat Andrei Borza

Andrei Borza s-a accidentat într-un mod de-a dreptul stupid și rar întâlnit. Convocarea la echipa națională a României avea să se transforme dintr-o mare bucurie în cel mai rău lucru care i s-a întâmplat în ultimele luni, întrucât un membru din stafful tricolorilor l-a accidentat în timpul unui antrenament.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Intrat în joc, deoarece mai era nevoie de un om, respectivul angajat al naționalei a fost imprudent cu o intrare la Andrei Borza, care nu a mai apucat să joace pentru naționala lui Mircea Lucescu și a fost trimis înapoi la club pentru a se opera, urmând să înceapă recuperarea.

ADVERTISEMENT
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și...
Digisport.ro
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”

Ce a spus Andrei Borza despre acest incident

Foarte elegant, Andrei Borza nu a vrut să dea niciun nume pe care lumea să-l învinovățească pentru accidentarea sa, tocmai de aceea a preferat să fie rezervat în declarații și să spună că nu mai ține minte exact cu cine a avut ciocnirea ce i-ar putea termina anul:

„Asta vorbeam și eu cu familia mea, când am ajuns atât de bine, a intervenit ceva rău. Dar o să trec peste. Sunt tânăr, mă refac repede și sper să revin cât mai repede. Voi vedeți accidentările numai la noi. La antrenament e normal, ne-am ciocnit, eram mai mulți acolo și am fost călcat. Nu știu, nu pot să spun neapărat preparatorul, nu mai știu exact cine, pentru că am fost foarte mulți acolo”, a declarat Borza pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT

Cât primește Rapid despăgubiri pentru accidentarea lui Andrei Borza de la echipa națională

Deoarece s-a accidentat în cadrul acțiunii echipei naționale, Rapid primește despăgubiri de la FIFA pentru recuperarea jucătorului de regulă al giuleștenilor. În ce constă această despăgubire? Clubului lui Dan Șucu i se vor plăti toate salariile lui Andrei Borza pe întreaga sa perioadă de inactivitate.

Victor Angelescu, președinte la Rapid și totodată acționar minoritar al clubului, a recunoscut că aceste despăgubiri nu îl încălzesc cu absolut nimic și că ar fi fost dispus să plătească patru salarii de-ale lui Andrei Borza doar ca el să poată juca.

Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De...
Fanatik
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să...
Fanatik
“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să convingă un fotbalist să vina la națională! Ce spune de austriacul Florucz
Va fi Metaloglobus – FCSB ultimul meci pe arena din Clinceni? Gino Iorgulescu,...
Fanatik
Va fi Metaloglobus – FCSB ultimul meci pe arena din Clinceni? Gino Iorgulescu, declarații contradictorii cu președinții cluburilor din SuperLiga: „Noi nu știm nimic”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Celebrul comentator din România a identificat o coaliție împotriva FCSB: 'Au fost meciuri...
iamsport.ro
Celebrul comentator din România a identificat o coaliție împotriva FCSB: 'Au fost meciuri cu cântec, dubioase'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!