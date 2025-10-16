Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Andrei Borza: „Este în cârje”. Când ar putea reveni fundașul Rapidului pe teren

, însă în acest moment se află în cârje. Victor Angelescu a dezvăluit care este starea de sănătate a fotbalistului de 19 ani, care ar putea reveni până la finalul anului.

Care este starea de sănătate a lui Andrei Borza? Victor Angelescu a oferit ultimele noutăți

Rapid părea cea mai solidă echipă din punct de vedere al regulii U21, atât timp cât îl avea pe Andrei Borza în flancul stâng al apărării. La doar 19 ani, apărătorul giuleștenilor a devenit un om de bază pentru echipa lui Costel Gâlcă, ba chiar a fost chemat și de Mircea Lucescu la naționala României.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a dezvăluit că fundașul stânga ar putea reveni la antrenamente în următoarele săptămâni, iar speranța tuturor este că el va putea să joace ultimele meciuri de SuperLiga României din acest an:

„Borza e în cârje. Ar trebui în 3 săptămâni să înceapă alergările. Mai are săptămâna asta până la final. Din ce am înțeles, în două săptămâni, dacă e totul ok, începe alergarea. Eu cred că va prinde meciuri și anul ăsta, mai contează și cum e. De obicei, se zice cât ai absentat, cam atât îți ia să te antrenezi. Poate va fi mai puțin, să sperăm că-l mai prindem niște meciuri”, a spus Victor Angelescu, conform

Cum s-a accidentat Andrei Borza

Convocarea la echipa națională a României avea să se transforme dintr-o mare bucurie în cel mai rău lucru care i s-a întâmplat în ultimele luni, întrucât un membru din stafful tricolorilor l-a accidentat în timpul unui antrenament.

Intrat în joc, deoarece mai era nevoie de un om, respectivul angajat al naționalei a fost imprudent cu o intrare la Andrei Borza, care nu a mai apucat să joace pentru naționala lui Mircea Lucescu și a fost trimis înapoi la club pentru a se opera, urmând să înceapă recuperarea.

Ce a spus Andrei Borza despre acest incident

Foarte elegant, Andrei Borza nu a vrut să dea niciun nume pe care lumea să-l învinovățească pentru accidentarea sa, tocmai de aceea a preferat să fie rezervat în declarații și să spună că nu mai ține minte exact cu cine a avut ciocnirea ce i-ar putea termina anul:

„Asta vorbeam și eu cu familia mea, când am ajuns atât de bine, a intervenit ceva rău. Dar o să trec peste. Sunt tânăr, mă refac repede și sper să revin cât mai repede. Voi vedeți accidentările numai la noi. La antrenament e normal, ne-am ciocnit, eram mai mulți acolo și am fost călcat. Nu știu, nu pot să spun neapărat preparatorul, nu mai știu exact cine, pentru că am fost foarte mulți acolo”, a declarat Borza pentru .

Cât primește Rapid despăgubiri pentru accidentarea lui Andrei Borza de la echipa națională

Deoarece s-a accidentat în cadrul acțiunii echipei naționale, jucătorului de regulă al giuleștenilor. În ce constă această despăgubire? Clubului lui Dan Șucu i se vor plăti toate salariile lui Andrei Borza pe întreaga sa perioadă de inactivitate.

Victor Angelescu, președinte la Rapid și totodată acționar minoritar al clubului, a recunoscut că aceste despăgubiri nu îl încălzesc cu absolut nimic și că ar fi fost dispus să plătească patru salarii de-ale lui Andrei Borza doar ca el să poată juca.