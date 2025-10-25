Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Revenire de senzație la CFR Cluj? „Hoban e omul lui”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj trece printr-un proces de schimbare în această perioadă. Iuliu Mureșan l-a înlocuit pe Cristi Balaj în rolul de președinte, iar antrenorul Andrea Mandorlini a fost demis. Giovanni Becali a vorbit la GIOVANNI SHOW despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu, care ar putea reveni la cârma echipei după doar câteva luni.

Giovanni Becali, detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Giovanni Becali a analizat situația de la CFR Cluj și a dezvăluit că fratele său, Victor, a vorbit recent cu Dan Petrescu. Tehnicianul ar putea să revină pe banca „feroviarilor” la doar câteva luni după ce a renunțat la post din cauza problemelor de sănătate. „La CFR a venit un președinte care a câștigat câteva titluri (n.r. Iuliu Mureșan), un președinte care cunoaște fotbalul.

Nu știu dacă revine și Dan Petrescu. Nu am vorbit cu el, mi se pare că fratele meu a vorbit. Cred că s-a făcut bine cu sănătatea, din moment ce vrea să vină”, a declarat celebrul impresar la emisiunea GIOVANNI SHOW, moderată de Cristi Coste.

Ce plan are CFR Cluj cu privire la revenirea lui Dan Petrescu

Cristi Coste a dezvăluit apoi care este planul celor de la CFR Cluj cu privire la o posibilă revenire a lui Dan Petrescu pe bancă: „Noi nu l-am auzit pe Dan Petrescu spunând că vrea să vină. L-am auzit doar pe Neluțu Varga spunând că vrea să vină Dan Petrescu. Din ce știu eu, Dan Petrescu mai are de făcut încă două ședințe de tratament, ceea ce mai durează, pentru că ședințele se fac o dată la trei săptămâni.

Analizele erau ok, dar nu și-a terminat tratamentul. De aceea, CFR Cluj îl alege pe Ovidiu Hoban, un interimar, care este, oarecum, ‘copilul’ lui Petrescu. Petrescu, nevenind fizic acolo, va conduce prin Hoban. Dacă nu va veni Petrescu, vor aduce un antrenor”. Giovanni Becali a confirmat la rândul său faptul că are o relație excelentă cu Dan Petrescu: „Hoban este omul lui”.

Se califică CFR Cluj și FCSB în play-off? Giovanni Becali s-a pronunțat

Giovanni Becali e de părere că atât CFR Cluj, cât și FCSB se vor califica în play-off, în ciuda parcursului de până acum din Superligă. Impresarul a revenit și asupra . „În aceste opt etape se decide soarta CFR-ului și a FCSB-ului. Play-off-ul îl prind ambele, este părerea mea, vom afla dacă au șanse să se bată la locurile 1, 2 și 3.

Șansele să fie campioni sunt minimale. Pentru ambele e importantă Cupa, m-ar bucura o finală CFR – FCSB. Venirea lui Iuliu Mureșan e un atu pentru CFR, e de acolo, a urmărit toate evenimentele și când a stat pe tușă. (n.r. a fost numit luni, iar a doua zi a demis antrenorul) Mandorlini nu mai era în filmul acesta, era omul de casă, ‘Vino, fă ce faci și apoi ne lași’. A dat senzația că e rupt de jucători, nu îi mai cunoștea”, a afirmat acesta la GIOVANNI SHOW.

