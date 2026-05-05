Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va mai putea să revină în antrenorat?!

Dan Petrescu (58 de ani) a fost nevoit să facă o pauză în cariera sa de antrenor după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Un apropiat de-al tehnicianului care a pregătit-o ultima dată pe CFR Cluj a vorbit deschis despre situația actuală a „Bursucului”. Ce a spus despre revenirea celui mai titrat antrenor român din ultimii ani în România.

Cum se simte Dan Petrescu în prezent

CFR Cluj este ultima echipă pe care Dan Petrescu a pregătit-o. „Bursucul” și-a dat demisia de la formația din Gruia în august 2025, când a decis să plece după ce ardelenii au pierdut manșa tur a play-off-ului Conference League, scor 2-7, cu suedezii de la Hacken. pentru tehnician, Bogdan Mara, finul său și fost colaborator la echipa „feroviară”, a oferit noi detalii despre antrenor.

„Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!”, a spus inițial Bogdan Mara.

Anunț despre revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat

Ulterior, Bogdan Mara a spus că este convins că Dan Petrescu nu va renunța la fotbal și că se va întoarce pe banca tehnică în viitorul apropiat, „Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine.

Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a mai spus Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.

