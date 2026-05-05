Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va mai putea să revină în antrenorat?!

Dan Petrescu (58 de ani) a fost nevoit să facă o pauză în cariera sa de antrenor după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Un apropiat de-al tehnicianului care a pregătit-o ultima dată pe CFR Cluj a vorbit deschis despre situația actuală a „Bursucului”. Ce a spus despre revenirea celui mai titrat antrenor român din ultimii ani în România.
CFR Cluj este ultima echipă pe care Dan Petrescu a pregătit-o. „Bursucul” și-a dat demisia de la formația din Gruia în august 2025, când a decis să plece după ce ardelenii au pierdut manșa tur a play-off-ului Conference League, scor 2-7, cu suedezii de la Hacken. Au urmat de atunci momente dificile pentru tehnician, care a fost supus de curând unei operații de urgență la gât. Bogdan Mara, finul său și fost colaborator la echipa „feroviară”, a oferit noi detalii despre antrenor.
„Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!”, a spus inițial Bogdan Mara.
Ulterior, Bogdan Mara a spus că este convins că Dan Petrescu nu va renunța la fotbal și că se va întoarce pe banca tehnică în viitorul apropiat, așa cum anunțase și Giovanni Becali în exclusivitate la „Giovanni Show”. „Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine.
Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a mai spus Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.