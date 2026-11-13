Ultimele detalii despre Ștefan Baiaram, după infarctul suferit de tatăl său: „Îți dai seama ce gânduri are acum”

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Ștefan Baiaram trece prin momente extrem de dificile, după ce Gheorghe Burticioiu, tatăl său, a suferit un infarct duminică, 8 noiembrie. Fotbalistul a plecat de la Cluj, unde trebuia să joace împotriva celor de la CFR. Sorin Cârțu a spus cât de afectat este acum extrema stângă a oltenilor.

Sorin Cârțu, ultimele detalii despre Ștefan Baiaram

Gheorghe Burticioiu a simțit weekendul trecut . Din informațiile FANATIK, Ulterior, tatăl fotbalistului a ieșit din operație, după ce i-au fost montate stenturi, și a fost transferat la ATI. Sorin Cârțu a spus că jucătorul oltenilor este extrem de afectat de tot ceea ce s-a întâmplat cu părintele său și că mintea sa nu se mai poate concentra acum pe nimic altceva.

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„Acum n-ai ce să faci cu el, e terminat, săracul, cu taică-său. A avut și infarct, acum a dat și într-un accident vascular cerebral… Taică-său e într-o stare gravă. Au încercat, l-au stabilizat, dar după care a revenit. Îți dai seama ce gânduri are acum și ce stare psihică… Dar… vedem…”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Cât de important este Ștefan Bairam pentru Universitatea Craiova

Ulterior, Sorin Cârțu a spus cât de important este Ștefan Baiaram pentru campioana României, enumerând principalele sale calități. Președintele onorific al oltenilor a transmis că, până nu își va reveni psihic, fotbalistul de 23 de ani nu se va putea ridica la nivelul cu care a obișnuit. „Baiaram este un jucător foarte important pentru noi, este un jucător care se pretează la combinații, și momentul ofensiv al echipei noastre arată altfel când e Baiaram. Are experiență, are și puterea și decizia să-și ia acțiuni pe cont propriu, suntem mult mai periculoși acolo cu el, așa am văzut eu. Este foarte important. Acum vedem starea lui psihică, e foarte importantă”, a mai spus Cârțu pentru . După întâmplarea nefericită cu tatăl său, de la persoane din fotbalul românesc, chiar și de la rivali.

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Marius Șumudică, impresionat de familia lui Ștefan Baiaram

După remiza „albă” dintre CFR Cluj și U Craiova, . Antrenorul a fost impresionat de întreaga poveste. „Mă rog pentru tatăl lui Baiaram, să fie bine. A făcut un gest de mare om, să adopți un copil e un gest de mare om. Mă rog la Dumnezeu, și în noaptea asta mă voi ruga, ca părintele lui să nu pățească ceva și să se mai bucure de copilul lui, care e un jucător extraordinar!”. Gheorghe Burticioiu declara în exclusivitate pentru FANATIK în vara anului trecut că