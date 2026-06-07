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Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”

Detalii de ultimă oră despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Căpitanul roș-albaștrilor este pe picior de plecare, după șase ani petrecuți la clubul lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
07.06.2026 | 14:54
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB Ce planuri are Giovanni Becali Sa se duca la Palat cu oferta
EXCLUSIV FANATIK
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta” FOTO: Fanatik
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Darius Olaru (28 de ani) ar putea pleca în această vară de la FCSB. Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit ce oferte are căpitanul roș-albaștrilor și când s-ar putea realiza transferul în străinătate.

Pleacă Darius Olaru de la FCSB? Anunțul lui Giovanni Becali

După șase ani petrecuți la FCSB, Darius Olaru are undă verde să plece de la clubul lui Gigi Becali. Mijlocașul central ar putea ajunge în lumea arabă, dar, momentan, nu are nicio ofertă concretă. Oricine vrea să îl transfere pe Darius Olaru poate să o facă dacă plătește clauza în valoare de 5.000.000 de euro.

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„Olaru mai are semnat contract cu firma Becali un an și jumătate. Noi primim totul, dar deocamdată doar, așa, amenințări. Că se poate, că nu știu ce. Avem alți impresari, care ne cheamă din Arabia, din Europa. Prețul l-am comunicat. E de 5.000.000. Să vină ofertă și i-o vom da lui Olaru să meargă la patron cu ea la Palat.

În momentul când vor fi oferte concrete, așa cum au fost cele dinainte, trebuie să reflecteze și clubul. În consecință vor lua decizia, dacă îi dau sau nu drumul. La Olaru nu mai se pune problema că îl dau și lasă procent. La vârsta lui Olaru, îl dai să se ducă undeva 4-5 ani și să își facă și el un buget frumos pentru viitorul lui și pentru familia lui”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Darius Olaru joacă la FCSB din ianuarie 2020, atunci când Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru a îl cumpăra de la Gaz Metan Mediaș. În 255 de meciuri la gruparea roș-albastră, căpitanul a marcat 62 de goluri și a oferit 63 de assist-uri. Cu FCSB, Olaru a câștigat 5 trofee, două titluri, o Cupă a României și două Supercupe.

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La Olaru să vedem… (n.r. – E discuția aia, să plece în Arabia Saudită?) Da. Au dat ei trei, noi am cerut patru jumătate. De-aia am cerut patru jumate, ca să dea patru. Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui. La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă. Banii de pe Olaru îi investesc înapoi” – Gigi Becali

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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