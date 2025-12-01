Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai pregătesc „câinii”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo merge foarte bine în acest sezon, însă, cu toate acestea, Andrei Nicolescu își dorește să mai aducă cel puțin trei jucători la echipă. O posibilă intrare în vigoare a „Legii Novak” ar face această misiune mult mai dificilă, iar Lisav Eissat, care are cetățenie română și deja a jucat pentru naționala României, ar putea fi o țintă importantă.

Care sunt șansele ca Lisav Eissat să vină la Dinamo. Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii

Lisav Eissat este noua descoperire a fotbalului românesc, iar Mircea Lucescu deja l-a convocat la echipa națională a României. Tânărul fundaș are dublă cetățenie, israeliană și română, însă nu cunoaște foarte bine limba.

Andrei Nicolescu, iar acum transferul său la Dinamo s-ar putea realiza. Președintele lui Dinamo a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că negocierile cu echipa sa, Maccabi Haifa, sunt destul de dificile:

„Suntem foarte curioși cum vom reuși să rezolvăm cât mai multe dintre țintele pe care le avem. Această lege, care este foarte aproape să fie promulgată, dacă va fi, este o adevărată provocare. Faptul că noi suntem deja cu 12 străini în lot, ne face să mai avem un singur post liber pentru străini. Va fi o provocare perioada de transferuri din iarnă.

Ne dorim să aducem trei jucători, în condițiile în care nu va pleca nimeni. Eissat este un jucător cu reale calități. Evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo. Nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează. Am văzut niște declarații, dar nu știu dacă-s reale sau nu (n.r. – Că s-ar lupta cu FCSB pentru transferul lui Eissat)”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Mitică Dragomir, laude la scenă deschisă pentru Lisav Eissat

În ultimele luni, având în vedere problemele pe care Radu Drăgușin și Andrei Burcă le-au întâmpinat, Mircea Lucescu a trebuit să apeleze la diferiți stoperi, printre care Rus, Racovițan, Ghiță sau Eissat. Mitică Dragomir, fostul președinte LPF, l-a observat pe fundașul cu dublă cetățenie în meciurile României și a tras concluzia:

„Lisav Eissat e jucător de FCSB. Jucător bun, dă cu capul de nu s-a pomenit. Jucător tare de tot. E de echipă mai mare decât FCSB. Eu spun că nici Inter nu are fundaş central ca el. O să vedeţi în următorii ani. Ce fundaşi are Inter? În afară de ăla de la City (n.r. Akanji), care o ţine din gafă în gafă… Acerbi e deodată cu mine. Ce să mai?”, a declarat Mitică Dragomir la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Ce este „Legea Novak”, care ar putea da peste cap transferurile lui Dinamo

Dinamo este una dintre echipele care se bazează pe destui fotbaliști străini, iar țintele din mercato-ul de iarnă ar putea fi tot din afara României, tocmai din această cauză „Legea Novak” poate lovi dur strategia lui Dinamo.

Dacă „Legea Novak” va intra în vigoare, Nu se ține cont de sportivii din lot, ci de cei care intră pe teren, iar sancțiunile pentru nerespectarea acestei legi sunt uriașe.