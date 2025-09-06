Ultimele detalii din Ucraina despre scandalul monstru cu Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev! Cum s-a justificat fostul atacant de la FCU Craiova

Vladislav Blănuță riscă să piardă transferul carierei sale din cauza unor activități pe social media. Tânărul atacant ar fi repostat clipuri cu propagandă rusă, iar ucrainenii au aflat acest lucru la scurt timp după ce El a oferit noi explicații fanilor și conducerii lui Dinamo Kiev pentru a se putea integra în echipă.

Blănuță a oferit noi explicații pentru activitățile sale de pe TikTok. Cum s-a justificat tânărul atacant

Transferul lui Vladislav Blănuță este în impas, după ce Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, iar ultrașii ucraineni l-au amenințat cu moartea.

Tânărul atacant cu origini moldovene a venit cu noi explicații pentru Dinamo Kiev și speră ca suporterii și conducere să-i accepte părerile de rău: „Au apărut noi informații aseară din scandalul declanșat de Blănuță în Ucraina. Pe site-ul Football24 se scrie: «Controversatul transfer al lui Dinamo și-a cerut scuze pentru repostările postărilor rușilor. Blănuță a fost somat să-și ceară scuze, altfel ar fi fost dat afară. Igor Surkis l-a avertizat pe Blănuță că încă se află într-o perioadă de verificare».

Atacantul moldovean a spus că e o situație dificilă, deoarece s-a interpretat greșit: «Vreau să afirm că nu susțin Rusia, nu am spus nimic negativ despre Ucraina. A fost o mare greșeală din partea mea să repostez textele unor necunoscuți.

Când mi s-a explicat cine sunt acei oameni mi-am dat seama de ce greșeală am făcut și că am intrat într-o situație neplăcută. Sunt complet pro-european și pro-ucrainean. Voi demonstra sprijinul sincer. Sunt gata să mă întâlnesc cu fiecare suporter al lui Dinamo și să-i explic greșeala»”, a dezvăluit Gabi Safta explicațiile lui Blănuță, la FANATIK SUPERLIGA, citându-i pe cei de la Football24.

Vladislav Blănuță, amenințat cu moartea de ultrașii lui Dinamo Kiev

În urmă cu o zi, gruparea de ultrași a lui Dinamo Kiev, WCB, a postat un videoclip șocant pe rețelele sociale, alături de un mesaj clar: „Scuzele tale sunt fără valoare, diavolul nu va locui în Kiev”.

În clipul respectiv, ultrașii ucraineni au lipit o poză cu chipul lui Vladislav Blănuță în centrul unei ținte de la un poligon de tragere,