Ultimele dezvăluiri despre afacerile lui Pescobar: „A fost în Japonia, acum a ajuns în Coreea de Sud”. Ce proiect beton are

Fără doar și poate, Pescobar este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din România. Business-urile lui merg ca pe roate și nu are de gând să se oprească aici. În cadrul emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit planurile ambițioase de viitor ale lui Pescobar.

Care este adevăratul motiv al vizitei lui Pescobar în Coreea de Sud

Pescobar nu mai are nevoie de introduceri. Este cunoscut de o țară întreagă, iar restaurantele pe care le deține în România, dar și peste hotare sunt un adevărat succes. Mii de pofticioși își răsfață papilele gustative cu preparatele din locațiile lui Pescobar, iar asta îl motivează pe afacerist să fie din ce în ce mai bun. De câteva zile, Pescobar este plecat în Coreea de Sud, însă nu în vacanță, așa cum ar fi mulți tentați să creadă.

Activitatea recentă a lui Pescobar a fost subiect de discuție la „Profețiile lui DON Mitică”, acolo unde Dumitru Dragomir a divulgat planurile de viitor ale afaceristului. Se pare că , iar vizita în Coreea de Sud este o experiență pe care o va fructifica în domeniul afacerilor. Mai exact, „fură” meserie de la cei mai buni, iar mai apoi, valorifică totul în restaurantele sale.

„Are bani mulți și omul nu se duce în plimbare. Omul se duce să vadă ce poate să dezvolte aici, în Europa. S-a dus acum, ia experiența restaurantului cu Stele Michelin. Filmează, fotografiază bucătării, diverse meniuri. E omul dracu!”, a declarat Mitică Dragomir.

Pescobar a fost și în Japonia

Tot la „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a povestit că , din același motiv. Afaceristul vrea să ia lecții de la unii dintre cei mai buni în domeniu și să vadă ce poate să îmbunătățească în restaurantele sale. Locațiile lui Pescobar oferă deja o experiență similară cu cea din bucătăriile japoneze, iar asta l-a motivat să meargă și mai departe. Mai exact, până în Coreea de Sud.

„A fost în Japonia, acum a ajuns în Coreea de Sud. Ce au japonezii, el are. Vrea din Coreea de Sud să „fure” ceva. Coreeni gătesc toți în fața ta. Țară mare!”, a spus Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui DON Mitică”.

Pescobar vrea să își facă restaurant la New York

Pescobar a depășit demult granițele țării, iar cele trei restaurante pe care le are la Londra îi merg de minune. Potrivit lui Dumitru Dragomir, cele trei locații îi aduc afaceristului un profit lunar de 1 milion de euro. Totuși, Pescobar nu are de gând să se oprească aici, ci vrea să ajungă cu locațiile sale peste ocean.

„La New York își face unul (n.r restaurant) acum. Vrea să facă în fiecare capitală de județ din România. Vrea inovații, ceva nou. Vine cu meniurile de acolo, nu e ușor. Așa ar face toți, toți ar fi Michelin. El dacă intră în bucătărie, e bucătar de Michelin 2 stele. Dacă nu știe cum să facă peștele, crabul!”, a mai povestit Dumitru Dragomir.

În prezent, Pescobar 15 restaurante și, potrivit lui Dumitru Dragomir, afaceristului îi intră în buzunar în jur de 20-30 de milioane de euro. Pescobar știe cum să își gestioneze banii și a făcut investiții inteligente. Afaceristul a cumpărat un hotel la Eforie Nord, 4-5 apartamente și cel mai important, Pescobar nu are niciun leu datorie, după cum a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.