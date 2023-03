Ultimele dezvăluiri despre cauzele decesului lui Rudel Obreja. „Pușcăria l-a distrus. Mi s-a spus că în 4-5 zile moare! Și așa a fost!”. Ce spune Dragomir de Elena Udrea. Video exclusiv

Dumitru Dragomir a fost din nou . Pe lângă subiectele abordate din fotbalul intern, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit și despre

Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre decesul lui Rudel Obreja: „A murit cu zile”

Fostul mare campion și președinte al Federației Române de Box până în noiembrie 2012, Rudel Obreja s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Pugilistul a fost răpus de cancer, o boală necruțătoare de care a aflat în perioada petrecută în detenție. Dumitru Dragomir consideră că Obreja a murit cu zile și că .

„A murit cu zile, săracul. L-a afectat că a fost nevinovat. A făcut pentru colegul lui, care era mare de tot, Bute, o gală. Mă și dacă ar fi furat, numai pentru faptul că a făcut gala aici… Voi vă dați seama ce a fost pentru România? A aflat toată România de noi și i-au băgat la pușcărie.

Bine, dacă nu era doamna Udrea nu îl băgau. Doamna Koveși voia neapărat să o bage pe Udrea la Pușcărie. Sunt și victime colaterale. Dar Dumnezeu să îl odihnească. A murit cu zile.

Sistemul nu l-a iertat pe Băsescu. Nu vedeți cum îl hăituiesc și pe el și pe neamurile lui? Cu sistemul trebuie să mergi pe blat. Mersul pe blat e cel mai sănătos, vorba lui Lucian Gansievici, săracul. Nu te mai da mare, mă! Eu eram vicepreședintele comisiei de Industrie în Camera Deputaților, făceam valuri. Stai dracu′ în banca ta”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri tari despre Traian Băsescu și Elena Udrea după moartea lui Obreja

Mitică Dragomir nu s-a ferit să îi pună la zid și pe Traian Băsescu și pe Elena Udrea, cei care ocupau funcțiile de președinte al României, respectiv ministru al Transporturilor, în perioada în care Rudel Obreja organiza „Gala Bute” în calitate de președinte al FR Box. Dragomir a dezvăluit că Băsescu și Udrea au contribuit și la îndepărtarea sa de la LPF.

„Convingerea mea e că Rudel Obreja a avut un caracter ales. L-am cunoscut și mi-a fost prieten, dar nici nu a avut ce spune despre Elena Udrea. Am stat de vorbă cu el. Și cum Elena Udrea s-a dus la Băsescu să mă dea afară pe mine, ea cu Gino și cu Ștefan. Elena Udrea s-a dus de ziua lui Băsescu cu Gino, cu Ștefan. S-au dus cu un cadou la Băsescu, de ziua lui Băsescu. Mi-a zis-o Ștefan cu nouă inși la masă.

Și Elena Udrea i-a zis ‘domn președinte, noi am venit cu o delegație să-l schimbăm. A stat destul 20 de ani Nea Mitică Dragomir’. Eu eram băsist. Am concurat cu el la Primăria Capitalei și pot să spun că 50% datorită mie a devenit primar. ‘Păi ce a făcut nea Mitică?’ ‘N-a greșit cu nimic, dar a stat destul, să mai stea și Gino, că are și el necazuri’. ‘Bine, bă, spuneți-i lui nea Mitică să iasă la pensie’.

Eu ar trebui să vorbesc urât de Udrea, dar nu vorbesc urât pentru că mie Obreja mi-a zis, el era nașul lui Iulian Mavlea, era ca un frate mai mic al meu și eram cu el la masă și mi-a jurat, nu am ce să zic nimic de asta. Nu am ce să torn. Mă gândesc că mă blesteamă Dumnezeu dacă inventez ceva. Mie mi-a zis asta la masă. Că aș spune. Nu, dar avea o demnitate și era un român adevărat”, a adăugat Dragomir.

Dumitru Dragomir a vorbit cu Rudel Obreja cu puțin timp înainte ca fostul puglist să plece dintre noi. Mitică a dezvăluit că Obreja era într-o stare fizică deplorabilă și că știa că sfârșitul îi este aproape.

„Am vorbit cu el (n.r. – Obreja) înainte de a pleca în Turcia. Eram la un restaurant cu Mavlea și l-a chemat și pe el acolo. Nu a gustat nimic, a băut jumătate de pahar cu apă. Nu arăta rău. Când a ieșit din pușcărie era slab, dar acum 2-3 săptămâni arăta rău de tot. Era bolnav. A venit Mavlea de curând și mi-a zis cred că în 4-5 zile moare și așa a fost. I-au spus doctorii.

L-a distrus, pușcăria l-a distrus. Șocul l-a distrus. Din ce era el, să te bage la pușcărie? Avea o demnitate. Era un gentleman, chiar dacă plecase pe bulevard”, a conchis fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.