Ultimele imagini din casa Puterea Dragostei făcute publice de Bianca Comănici. Ce nu s-a văzut niciodată la tv

Puterea Dragostei a devenit locuința de suflet a tuturor participanților. Emisiunea s-a terminat cu lacrimi în ochi pentru concurenți, dar și pentru Andreea Mantea, care a anunțat că nu va mai prezenta show-ul care a făcut audiențe record la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Comănici a făcut publice imagini care n-au mai fost date publicității din casa Puterea Dragostei, unde și-a petrecut ultimele luni din viață.

Ea a filmat interiorul casei, echipa de producție și locul în care se realizau filmările.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Puterea Dragostei, în imagini nedifuzate la tv

Bianca Comănici a filmat locurile în care a fost prezentă luni de zile, unde se certa cu ceilalți concurenți, dar și unde îi declara iubire lui Livian, cel care i-a devenit partener de viață și alături de care urmează să înceapă o nouă viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, în vlog-ul realizat de către câștigătoarea celui de-al doilea sezon Puterea Dragostei au fost filmate momente emoționante, îmbrățișări și regrete din partea producției și a concurenților.

Pentru ultima dată în emisiunea care i-a făcut cunoscuți, Bianca și Livian au spus adio locului încărcat cu amintiri. „Nu plânge, te rog nu plânge”, i-a spus tânăra unei femei din staff-ul emisiunii.

ADVERTISEMENT

Așa cum se vede și în imagini, și producția emisiunii s-a atașat de concurenți, căci despărțirea a fost durereoasă. Bianca Comănici a filmat toate aceste momente pline de emoție. În doar 13 ore, clipul a fost vizualizat de peste 50 de mii de oameni.



ADVERTISEMENT

Marea finală: câștigătorii sunt Bianca și Livian

Fanii reality show-ului Puterea Dragostei au fost în extaz și au așteptat cu emoție marea finală a emisiunii. Livian și Bianca au câștigat fiecare câte 10.000 de euro în emisiunea intens comentată pe toate rețelele de socializare.

„S-au plătit anumite voturi. Inclusiv Ramona a fost plătită. Nu vreau să dau nume, dar în perioada cu cearta lui Marius și Pirui, când au ieșit ei din emisiune , dacă se iau microfoanele și ascultați, se aude si pe înregistrare”, a declarat Bianca, la finalul show-ului, după ce a fost desemnată câștigătoare.

„Nu mă așteptam deloc. Am trăit cu lumea asta, am râs, am plâns timp de 54 de săptămâni. Un an și 11 zile. Îmi doream mai mult trofeul decât banii. Banii se fac, dar trofeul reprezintă tot ce am realizat în acest concurs”, a declarat Livian, după ce a fost desemnat câștigător.

Bianca Comănici a câștigat și primul sezon

Tânăra de 20 de ani a devenit cunoscută după ce a câștigat primul sezon al emisiunii Puterea Dragostei, de la Kanal D. În 2019, Bianca Comănici a fost implicată într-un scandal de pomină, după ce au apărut filmulețe cu ea în timp ce făcea videochat.