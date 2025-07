Ultimele imagini cu Felix Baumgartner în viață. Mihaela Rădulescu l-a filmat chiar înainte de zborul fatal: „Nu știam că va fi ultimul”

Mihaela Rădulescu a făcut publice, sâmbătă, imagini emoționante cu partenerul său, Felix Baumgartner, surprins chiar în momentul în care a decolat în zborul cu parapanta care l-a ucis. Sportivul a murit joi, 17 iulie, în Italia, după ce s-a prăbușit în piscina unui hotel.

în care a scris că iubitul ei a murit „făcând ceea ce iubea cel mai mult, zburând, într-un loc fericit”. Cum au arătat ultimele clipe din viața lui Felix Baumgartner înainte de tragedie.

„L-am filmat decolând fără să știu că acesta va fi ultimul zbor din viața sa extraordinară”, a scris Mihaela Rădulescu, copleșită de durere. Vedeta a mai scris că în cei peste 12 ani de relație nu a lipsit niciodată de la zborurile lui, indiferent că era vorba de parașută, parapantă, elicopter, paramotor sau acrobații aeriene. „Când nu puteam fi fizic acolo, primeam un mesaj cu codul WLC – Wifey Landing Call. N-am ratat niciunul. Cu excepția… acestuia.”

„Felix Baumgartner se duce acasă acum, acolo sus, unde a fost cel mai fericit vreodată. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat şi pentru că i-aţi păstrat moştenirea unică la înălţime. Acest om a fost cu adevărat special, în atât de multe feluri, şi mă voi asigura că voi continua să-i spun povestea. Dar acum…., trebuie să mă confrunt cu şocul, durerea, răsăriturile de soare în care trebuie să fac doar o cafea, nu două”, a scris Mihaela Rădulescu pe X.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.

For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some…

