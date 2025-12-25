News

Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video

Îndrăgitul artist Ion Drăgan, în vârstă de 54 de ani, s-a stins din viață chiar în ziua de Crăciun. Acesta a fost la colindat cu doar câteva ore înainte de tragedie.
Adrian Baciu
25.12.2025 | 18:36
Ultimele imagini cu indragitul artist Ion Dragan in viata Cu cateva ore inainte sa moara cantaretul fusese la colindat Video
Au apărut ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
Lumea muzicii populare din Gorj și din toată România este în doliu. Îndrăgitul artist Ion Drăgan, în vârstă de doar 54 de ani, a murit în prima zi de Crăciun. Acesta a fost găsit decedat în propria locuință, joi dimineață. Cu doar câteva ore înainte de deces, cântărețul era la colindat.

Ultimul mesaj și ultimele imagini cu artistul Ion Drăgan înainte de deces

Crăciunul din acest an 2025 a venit cu o veste tristă din zona folclorului românesc. Artistul Ion Drăgan, cunoscut și iubit de mii de români, s-a stins din viață în mod fulgerător. Acesta avea numai 54 de ani. Interpretul a fost găsit fără suflare în această dimineață la locuința sa din comuna Bălești.

Din primele informații oferite de presa locală, familia bănuiește că bărbatul ar fi suferit un infarct în somn. Gheorghe Porumbel, directorul Ansamblului Profesionist Doina Gorjului, spune că dirijorul orchestrei a vorbit ultima dată cu Ion Drăgan după miezul nopții. Acesta a apucat să îi ureze Crăciun fericit, notează Gorj Online.

Nimic nu anunța această tragedie uriașă. Artistul era fericit și se bucura de sărbători alături de familie. De altfel, el a și postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, cu câteva ore în urmă. ”Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni, cu sănătate și noroc în toate să aveți”, acesta avea să fie ultimul său mesaj public.

După această postare, artistul a mers la colindat alături de prieteni. Georgiana Bîrsac, de la Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, a postat pe pagina sa de Facebook ceea ce avea să fie ultima serie de imagini foto și video cu Ion Drăgan în viață. Se întâmpla cu nici 20 de ore înainte de moartea acestuia.

Bună seara la Moș Ajun! Am fost bucuroși să primim colindători aparte, păstrători ai valorilor tradiționale gorjenești: colegul meu Dragan Ion, Gigi Tita și elevii lor, Mihai Ștefan, Andreea Alexandra Ciortea, Constantin Sebastian! Vă mulțumim de colindă! Crăciun cu bucurie tuturor!”, se arată în textul care însoțește imaginile.


Valuri de mesaje de condoleanțe după decesul lui Ion Drăgan

Ion Drăgan a fost solist vocal al Ansamblului Profesionist ”Doina Gorjului” din Târgu Jiu, dar și profesor de canto la Școala Populară de Arte ”Constantin Brâncuși”. În cariera sa de peste 25 de ani, a promovat cu pasiune folclorul autentic gorjenesc și oltenesc. În plus, a participat la numeroase festivaluri naționale și internaționale. Numele său se leagă și de colaborarea cu artiști renumiți. Acesta este responsabil de formarea a generații de tineri interpreți.

De altfel, popularitatea lui Ion Drăgan reiese din valul de mesaje de condoleanțe care curg în online. În acest moment, toți cei care l-au cunoscut sunt șocați de vestea primită. Pe pagina de socializare a cântărețului au fost postate deja mai multe mesaje:

  • Ultimul omagiu! Astăzi îți spun adio om deosebit! Drum lin spre stele, drag coleg… Rămâi veșnic în amintirea noastră prin cântecele tale și prin tot ce ai dăruit acestei lumi. Ne vei cânta din cer de acum încolo. Sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
  • Ce veste tristă în ziua Sfântă de Crăciun! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, colegul nostru deosebit! De acum, cu vocea ta de aur o să cânți cu îngerii în ceruri! Drum lin în lumină și odihnă veșnică, Ioane! Vei rămâne veșnic în sufletele noastre.
  • Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Viața este imprevizibilă, azi ești iar mâine ești istorie…
  • Încă un semn că viața noastră este…mai nimic! Greu de crezut dar ….. Drum lin prin vămile văzduhului prieten și coleg drag Ioan Drăgan!
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
