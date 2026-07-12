Ultimele imagini cu Jayden Adams în vestiar, în timpul Mondialului! De ce boală ar fi suferit, de fapt

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La două săptămâni după ce Africa de Sud a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026, mijlocașul Jayden Adams și-a pus capăt zilelor. Ultima imagine cu el în vestiar arată starea de spirit în care se afla fotbalistul.

Ce făcea Jayden Adams în vestiar după calificarea in 16-imile de la Mondial

Vestea tragică a morții lui Jayden Adams la doar 25 de ani a șocat lumea fotbalului, mai ales că sud-africanul a fost văzut pe teren la Mondial. El a jucat în trei partide de la turneul final, chiar dacă din punct de vedere psihic nu era la un nivel foarte bun.

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La scurt timp după aflarea veștii că jucătorul s-a sinucis, pe rețelele de socializare a apărut un videoclip filmat în vestiar după ce Africa de Sud a învins Coreea de Sud, scor 1-0, în ultimul meci din grupă, și s-a calificat în 16-imile de finală.

În timp ce toți jucătorii sud-africani și întregul staff cântă și dansează de bucurie pentru performanța realizată, Adams este surprins într-un cadru stând singur și îngândurat, așezat pe banca din vestiar.

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RIP Jayden Adams Dude was fighting a battle without his team noticing — SEGUN Meter Man (@segungideon10)

De ce s-a sinucis Jayden Adams

a confirmat zvonurile privind faptul că Jayden Adams . Jucătorul era marcat de faptul că bunica sa în vârstă de 72 de ani a murit chiar în timp ce el se afla la Cupa Mondială.

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De asemenea, el și-a pierdut cel mai bun prieten în februarie 2023. Oshwin Andries, fostul său coechipier la Stellenbosch, a fost înjunghiat mortal la vârsta de doar 19 ani după un conflict într-un bar.

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Titular în partida de deschidere pierdută în fața Mexicului, scor 0-2, Adams a fost schimbat în minutul 61. El a prins primul ”11” și la remiza cu Cehia, dar a fost înlocuit la pauză. În victoria în fața Coreei de Sud a intrat pe teren pentru ultimele zece minute, iar în duelul cu Canada din 16-imi a rămas pe banca de rezerve.

Jayden Adams, postare uluitoare cu 24 de ore înainte de a muri

Cu doar o zi înainte de a-și lua zilele, internaționalul sud-african a făcut o ce avea să urmeze. El a pus pe Instagram o fotografie în care apărea alături de iubita sa și la care a adăugat trei inimioare.

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În ciuda faptului că echipa sa de club Mamelodi Sundowns se pregătea să plece într-un cantonament în Austria, Jayden Adams primise câteva zile în plus de vacanță după ce a participat la Cupa Mondială.