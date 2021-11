Ultimele imagini cu Petrică Mîțu Stoian în viață. “Era nemaipomenit, cu pofta lui de viață, cu graiul și portul lui din Izverna”

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață sâmbătă seara, iar vestea a venit ca un trăsnet.

Îndrăgitul interpret de muzică populară filmase în urmă cu doar câteva zile ediția de Revelion pentru Antena 1.

Mai mulți artiști care au participat la filmări au trimis mesaje de condoleanțe și au postat ultimele imagini cu Petrică Mîțu Stoian în viață.

Petrică Mîțu Stoian participase marți la filmările pentru ediția de Revelion de la Antena 1.

Mai multe vedete care i-au fost alături la filmări au postat imagini cu regretatul

“Un artist atât de mare și atât de omenos cu toți cei tineri și cu publicul lui. Când mă gândesc că această fotografie a fost făcută de dumnealui acum 4 zile… Ce e viața?”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul imaginii în care apare cu Petrică Mîțu Stoian.

Mirela Vaida, mesaj emoționant

Mirela Vaida a fost șocată când a auzit vestea tristă. Cunoscuta prezentatoare a postat și ea o fotografie făcută în timpul filmărilor.

“Dumnezeule!! Nu îmi vine sa cred!! Tocmai am terminat spectacolul și, când am ieșit din scena, am aflat cumplita veste: Petrica Mațu Stoian a murit! Sunt înmărmurită. Sunt șocată!

Aceasta fotografie este făcuta de mine în urmă cu 3 zile, când am filmat ediția de Revelion din platoul @acces_directoficial Nu am cuvinte… Nu există emisiuni speciale de Sărbători la care Mațu Stoian să nu fi fost chemat!

Era nemaipomenit, cu pofta lui de viața, cu graiul și portul lui din Izverna, de care era atât de mândru… Maestre, noi avem multe filmări zilele acestea și tu trebuie să fii acolo!! Nu putem concepe că nu mai ești! Tu umpli tot cu cântecele tale, cu glumele tale… este incredibil!! Dumnezeu sa te ierte, Mațule!!”, a fost mesajul postat de cunoscuta prezentatoare.

“Petrică Mîțu Stoian mi-a fost un prieten foarte apropiat. Așa un om bun…atât de tare sunt șocat de moartea lui. Ani de zile am fost colegi de scena, de turnee, de emisiuni, de proiecte. Am filmat acum câteva zile pentru revelion…era bine. Întotdeauna era bine. Sunt atât de trist…

Drum bun omule drag!”, a scris și Raoul.