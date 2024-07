Ultimele imagini cu Shannen Doherty în viață. Cum arăta actrița din Beverly Hills, 90210 cu câteva zile înainte să moară

Ultimele imagini cu Shannen Doherty în viață. Actrița din serialul “Beverly Hills, 90210” a murit după ce s-a luptat mai mulți ani cu o boală nemiloasă.

Ultimele imagini cu Shannen Doherty în viață. Îndrăgita actriță a murit la 53 de ani

Sâmbătă, 13 iulie, Shannen Doherty, actrița care a interpretat-o pe Brenda în serialul “Beverly Hills, 90210”, .

Regretata actriță s-a luptat cu o boală grea în ultimii ani. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015, iar în 2017 a spus că e în remisie. Boala a revenit, însă, în 2019.

Cu toate acestea, actrița a continuat să apară în filme de televiziune și a găzduit un podcast. Anul trecut, Shannen Doherty a anunțat că urmează tratamentul de radioterapie, după ce cancerul s-a extins la creier.

“Cu o mare durere în inimă confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani de luptă cu boala.

Fiică devotată, soră, mătușă și prietenă, ea a fost înconjurată de toți ce dragi, precum și de câinele ei, Bowie. Familia ei cere să-i fie respectată intimitatea pentru a-și putea duce doliul în pace”, a transmis Leslie Sloane, publicistul lui Shannen Doherty, pentru revista .

Actrița a continuat să muncească și să-și prezinte podcastul până de curând. Aceasta a luptat până în ultima clipă, iar acum ceva timp chiar a spus că nu este pregătită să moară.

“Nu vreau să mor. Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea… Pur și simplu nu sunt pregătită, nu am terminat”, a spus aceasta în 2023, atunci când .

Shannen Doherty a avut roluri importante de-a lungul carierei

Născută pe 12 aprilie 1971 în Memphis, Tennessee, părinții lui Shannen Doherty au decis să se mute în Los Angeles atunci când aceasta avea 17 ani. În tinerețe, actrița a urmat mai multe castinguri și a devenit celebră în anii ’90.

Rolul din serialul “Beverly Hills, 90210”, acolo unde a interpretat-o pe Brenda Walsh, este unul dintre cele mai cunoscute ale regretatei actrițe. Timp de patru ani, aceasta a interpretat-o pe Prue Halliwell în serialul “Charmed”.

A mai avut roluri importante de-a lungul timpului. Printre acestea se numără cele din “Little House on the Prairie” (1982–1983), “Our House” (1986–1988), “The Secret of Lost Creek” (1992) și “Girls Just Want to Have Fun” (1985).