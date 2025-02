Ultimele informații despre Dan Petrescu, absent de la Sepsi – CFR Cluj 1-1: „Mama sa are nevoie de rugăciuni”

Președintele clujenilor a vorbit la finalul meciului dintre Sepsi și CFR Cluj, scor 1-1, recunoscând că și-ar fi dorit o victorie împotriva covăsnenilor pentru a i-o dedica mamei lui Dan Petrescu.

Ultimele informații despre Dan Petrescu, absent de la Sepsi – CFR Cluj

Cristi Balaj a oferit ultimele detalii , spunând că în aceste momente are nevoie de rugăciuni: „Din păcate, am fi vrut să îi dedicăm o victorie mamei lui Dan Petrescu. Are nevoie de rugăciuni, este o situație personală. Același sentiment îl au și suporterii, cei din Generația de Aur.

ADVERTISEMENT

Cred că oricine este sensibil când vine vorba despre o mamă. Noi suntem alături de el, toată lumea este alături de el și sperăm că totul va fi bine”.

„E o fază interpretabilă. Mi-e greu să contrazic, dar pare că din cauza vitezei mingii de la acea distanță, jucătorul nostru nu a apucat să sară destul de mult. A sărit doar o palmă de la sol.

ADVERTISEMENT

Mi-e greu să am un punct de vedere exact sau obiectiv, mai ales după ce am avut faza de la Petrolul – UTA. Mie mi se pare că în această situație, distanța a fost în favoarea jocului. Fică nu lovește cum ar vrea, pentru că nu sare cum ar putea să sară. Dacă punem criteriile de la fază, nu i s-a permis jucătorului să sară mai sus”, a mai spus Cristi Balaj, la TV .

Părerea lui Marius Avram despre golul lui Sepsi

de Sepsi împotriva CFR-ului, fiind de părere că reușita lui Marius Coman este una regulamentară: „Eu spun că este gol valabil! Mingea respinsă de fundașul celor de la CFR Cluj a fost o respingere, nu o deviere. Legile jocului vin cu niște criterii: ce înseamnă a juca deliberat mingea.

ADVERTISEMENT

Mingea vine de la o distanță mare, iar jucătorul a putut vedea mingea, jucătorul a putut să-și coordoneze mișcările. Nu a fost o mișcare pe care să o realizeze într-un control limitat. Degajarea făcută de jucătorul acela nu anulează faptul că mingea e jucată de acel fotbalist. E pur și simplu o respingere a lui”.

ADVERTISEMENT

„Mingea nu s-a deplasat foarte repede, direcția mingii nu a fost surprinzătoare. Deci înțeleg de ce acest gol a fost validat. Nu e cea mai clară fază din lume și nu se încadrează la toate criteriile, dar eu spun că sunt suficiente criterii să se valideze golul.

Chivulete putea fi chemat la VAR, doar dacă cei din camera VAR considerau că a fost o greșeală a arbitrului din teren. Cei din camera VAR au considerat și ei că e gol și de-asta nu a fost chemat arbitrul să revadă faza”, a mai spus Marius Avram.