Sport

Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv

Cristi Coste a oferit ultimele detalii despre starea lui Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Va putea juca atacantul în meciul sfârșitului de an?
Iulian Stoica
19.12.2025 | 12:02
Ultimele informatii despre Daniel Birligea inaintea derbyului FCSB Rapid Ce sanse are sa intre titular Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt ultimele informații despre starea lui Daniel Bîrligea. Va evolua atacantul în FCSB - Rapid? Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 21 din SuperLiga. Ofensiva roș-albaștrilor ar putea cunoaște o revenire, Daniel Bîrligea fiind în cărți pentru derby-ul cu rivala din Giulești. Ce șanse are atacantul să evolueze pe Arena Națională.

Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid? Ultimele detalii despre starea atacantului

În cadrul „Giovanni Show”, Cristi Coste a expus faptul că Daniel Bîrligea a efectuat deja un antrenament și jumătate alături de lotul pregătit de Elias Charalambous. Moderatorul emisiunii a dezvăluit că, în cazul în care se va antrena în următoarele două zile și nu va resimți dureri, Bîrligea va fi titular 100% în partida cu Rapid, ultima din acest an.

ADVERTISEMENT

„Vești bune pentru FCSB, Bîrligea ar fi făcut deja un antrenament jumătate, nu a simțit dureri. Marți, când am făcut noi ultima emisiune, nu făcuse niciun antrenament, iar șansele mergeau spre 0.

A intrat la antrenament miercuri, a făcut jumătate de antrenament, nu a simțit dureri. Dacă astăzi și mâine va fi ok, va fi titular 100%”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste.

ADVERTISEMENT
Singura țară din Flancul Estic invitată de Trump la Summitul G20 din Miami
Digi24.ro
Singura țară din Flancul Estic invitată de Trump la Summitul G20 din Miami

Ce spune Giovanni Becali despre Daniel Bîrligea

Giovanni Becali e de părere că posibila revenire a lui Daniel Bîrligea ar fi un mare plus pentru FCSB. Impresarul susține că roș-albaștrii au mare nevoie de toți jucătorii apți pentru duelurile europene rămase, asta pentru că victoria cu Feyenoord a reaprins speranța calificării în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat

„E o piesă importantă pentru FCSB! După acest rezultat nesperat cu Feyenoord… Au șanse, dacă bat la Zagreb, să prindă play-off-ul. Până la Feyenoord, ei aveau doar 3 puncte făcute cu Go Ahead Eagles, când FCSB a dat gol până să primească. Atacantul lor a avut atunci o fază 1 contra 1 cu Târnovanu. Scoate atunci Târnovanu și reușește FCSB să marcheze”, a declarat Giovanni Becali.

Daniel Bîrligea, prezență specială la Gala Fanatik

Daniel Bîrligea nu a evoluat în ultimele cinci partide pentru FCSB, piciorul fotbalistului fiind protejat de o gheată specială în urma accidentări suferite. În ciuda acestui fapt, atacantul a participat la Super Gala FANATIK.

ADVERTISEMENT

Bîrligea a primit trofeul de Atacantul Anului, această distincție fiind pe deplin meritată după golurile înscrise atât la echipa de club, cât și la naționala condusă de Mircea Lucescu.

  • 5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea
  • 23 de meciuri, 7 goluri și 5 pase decisive a acumulat atacantul în acest sezon la FCSB
Ce a postat soția „noului Duckadam” despre fosta lui parteneră de viață după...
Fanatik
Ce a postat soția „noului Duckadam” despre fosta lui parteneră de viață după cele patru parade din PSG – Flamengo! Gluma a aprins internetul
Giovanni Becali pune tunurile pe Coelho după drama Universităţii Craiova la Atena: “E...
Fanatik
Giovanni Becali pune tunurile pe Coelho după drama Universităţii Craiova la Atena: “E fricos!” Celebrul impresar a rămas stană de piatră “Peste Middlesbrough!”
Filipe Coelho, distrus de legenda Universităţii Craiova: „Nu se face aşa ceva!”
Fanatik
Filipe Coelho, distrus de legenda Universităţii Craiova: „Nu se face aşa ceva!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
20.000.000 de euro pentru Florin Tănase: 'Este un profesionist'
iamsport.ro
20.000.000 de euro pentru Florin Tănase: 'Este un profesionist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!