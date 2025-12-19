Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 21 din SuperLiga. Ofensiva roș-albaștrilor ar putea cunoaște o revenire, Daniel Bîrligea fiind în cărți pentru derby-ul cu rivala din Giulești. Ce șanse are atacantul să evolueze pe Arena Națională.

Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid? Ultimele detalii despre starea atacantului

În cadrul „Giovanni Show”, Cristi Coste a expus faptul că Daniel Bîrligea a efectuat deja un antrenament și jumătate alături de lotul pregătit de Elias Charalambous. Moderatorul emisiunii a dezvăluit că, în cazul în care se va antrena în următoarele două zile și nu va resimți dureri, Bîrligea va fi titular 100% în partida cu Rapid, ultima din acest an.

„Vești bune pentru FCSB, Bîrligea ar fi făcut deja un antrenament jumătate, nu a simțit dureri. Marți, când am făcut noi ultima emisiune, nu făcuse niciun antrenament, iar șansele mergeau spre 0.

A intrat la antrenament miercuri, a făcut jumătate de antrenament, nu a simțit dureri. Dacă astăzi și mâine va fi ok, va fi titular 100%”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste.

Ce spune Giovanni Becali despre Daniel Bîrligea

Giovanni Becali e de părere că . Impresarul susține că roș-albaștrii au mare nevoie de toți jucătorii apți pentru duelurile europene rămase, asta pentru că victoria cu Feyenoord a reaprins speranța calificării în primăvara europeană.

„E o piesă importantă pentru FCSB! După acest rezultat nesperat cu Feyenoord… Au șanse, dacă bat la Zagreb, să prindă play-off-ul. Până la Feyenoord, ei aveau doar 3 puncte făcute cu Go Ahead Eagles, când FCSB a dat gol până să primească. Atacantul lor a avut atunci o fază 1 contra 1 cu Târnovanu. Scoate atunci Târnovanu și reușește FCSB să marcheze”, a declarat Giovanni Becali.

Daniel Bîrligea, prezență specială la Gala Fanatik

Daniel Bîrligea nu a evoluat în ultimele cinci partide pentru FCSB, piciorul fotbalistului fiind protejat de o gheată specială în urma accidentări suferite. .

Bîrligea a primit trofeul de Atacantul Anului, această distincție fiind pe deplin meritată după golurile înscrise atât la echipa de club, cât și la naționala condusă de Mircea Lucescu.