Ultimele informaţii despre Kader Keita, după accidentul pe care l-a provocat: “Dacă era reţinut, situaţia era dificilă! Mental, este afectat!”

Victor Angelescu a oferit ultimele informații despre Kader Keita, după accidentul rutier pe care l-a provocat. În ce situație se află mijlocașul ivorian de la Rapid.
Iulian Stoica
19.03.2026 | 08:00
Kader Keita a fost protagonist într-un nefericit eveniment rutier la începutul lunii martie. Procurorii au decis ca fotbalistul de la Rapid să fie ținut sub control judiciar, ci nu reținut. Jucătorul s-a aflat în lotul lui Costel Gâlcă în derby-ul cu Dinamo, însă nu a fost folosit, iar Victor Angelescu a oferit ultimele informații despre situația sa.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a dezvăluit că Kader Keita se simte mai bine după cele prin care a trecut, însă tot nu este la un nivel psihic optim pentru a evolua. Președintele de la Rapid e de părere că mijlocașul va juca în play-off, pentru că nu are cum să nu își exercite dreptul la muncă pe durata procesului aflat în curs.

„(n.r. – Cum se mai simte Keita?) E mai bine, este clar. Apelul a fost câștigat și rămâne în libertate. Nu este la un nivel mental optim. A fost în lot. El se pregătește foarte bine, așa l-am simțit în această săptămână. Reia antrenamentele așa cum ar trebui. Vom vedea, el își dorește. Și-a dat seama că e în situația care e, iar singurul lucru pe care știe să îl facă este fotbalul.

Vom vedea în următoarele meciuri dacă va fi bine din punct de vedere psihic și îl va folosit Gâlcă. Poate să joace în play-off, a fost și aseară pe bancă, doar că staff-ul trebuie să găsească momentul când este cât mai aproape, că nu are cum să fie 100%, de cum ar trebui să fie din punct de vedere mental.

Din punct de vedere fizic stă bine, se antrenează bine. Gândiți-vă că procesul poate să dureze un an și jumătate sau doi. Ce face Keita, nu mai joacă doi ani pentru că are un proces? El trebuie să continue să fie fotbalist, să joace și să aștepte decizia”, a declarat Victor Angelescu.

S-a luat în calcul rezilierea lui Kader Keita?

În continuare, finanțatorul giuleștenilor a expus că prioritar a fost ca Kader Keita să fie susținut în momentele grele prin care a trecut. Victor Angelescu se bucură că mijlocașul nu a fost reținut pentru 30 de zile, pentru că în acel caz situația ar fi devenit complicată. În ciuda celor întâmplate, Rapid nu a luat în calcul ca înțelegerea cu ivorianul să fie reziliată.

„Ar fi fost foarte greu să revină dacă era reținut 30 de zile. Dacă se întâmpla asta, nu avea cum să revină, de obicei 30 de zile nu sunt 30 de zile, ci 90 de zile. În această situație ar fi fost foarte greu, nu putea să se antreneze, stătea închis. Faptul că a rămas și se antrenează în libertate… Nu înseamnă că Keita nu va mai juca preț de doi ani, el trebuie să își revină și să evolueze.

Nu știu dacă am fi reziliat cu el dacă era închis. Am încercat să facem tot posibilul să îl ajutăm. Nu ne-am gândit să reziliem, ne-am gândit să îl ajutăm și să vedem ce desfășurare au lucrurile, ca apoi să luăm o decizie. E jucătorul nostru, trebuie să își exercite dreptul la muncă pe parcursul acestui proces. Când o să își revină mental, probabil că o să fie și folosit”, a conchis Victor Angelescu.

  • 1,7 milioane de euro este cota lui Kader Keita
  • 36 de meciuri și o pasă decisivă a adunat mijlocașul la Rapid

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
