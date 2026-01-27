Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid a plecat cu 3 puncte mari din deplasarea cu UTA, în etapa 23 din SuperLiga. Giuleștenii au primit însă o lovitură importantă la nivelul primului „11”, Lars Kramer ieșind accidentat. Ce se întâmplă acum cu fundaș central, de fapt.

Ultimele detalii despre starea lui Lars Kramer după accidentarea din UTA – Rapid 1-2

Rapid își continuă forma bună și seria pozitivă de rezultate. Giuleștenii se mențin pe podium și luptă în continuare pentru marele obiectiv: câștigarea titlului în SuperLiga și participarea în ediția viitoare a cupelor europene.

. Ghinionul nu i-a ocolit însă pe bucureșteni, care Robert Niță a oferit ultimele detalii despre fundaș central.

„Ghinion la pauză pentru Kramer, om de bază în echipă… Azi după-amiază va face un RMN. I-au rămas crampoanele în gazon și când s-a întors a simțit ceva la genunchi.

Cu siguranță este o entorsă de genunchi, dar trebuie verificat. Un ghinion pentru el, dar intră Bolgado și marchează golul victoriei!”, a spus Robert Niță.

Cât de importantă a fost, de fapt, victoria Rapidului cu UTA

Robert Niță a vorbit și despre însemnătatea rezultatului obținut pe terenul celor de la UTA. Fostul fotbalist român a subliniat cât de greu le-a fost celorlalte echipe în deplasarea de pe „Francisc Neuman” și a mai evidențiat și presiunea pusă de rezultatele obținute de celelalte adversare din primele 6 în această etapă.

„La Arad, Dinamo nu a reușit, Craiova a condus 3-0 și meciul s-a terminat 3-3… un teren dificil, o echipă agresivă, cu public în spate, un antrenor foarte bun. Este o victorie foarte importantă, Craiova, Dinamo și Galați câștigaseră, obținuseră rezultate bune în această etapă.

Primele 30 de minute, într-adevăr, îngrijorătoare, dar după minutul 30 nu cred că s-a mai pus nicio secundă problema echipei mai bune”, a mai spus fostul rapidist la FANATIK SUPERLIGA.