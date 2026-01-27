Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv

Rapid a plecat cu 3 puncte mari din deplasarea cu UTA, în etapa 23 din SuperLiga. Giuleștenii au primit însă o lovitură importantă la nivelul primului „11”, Lars Kramer ieșind accidentat. Ce se întâmplă acum cu fundaș central, de fapt.
Rapid își continuă forma bună și seria pozitivă de rezultate. Giuleștenii se mențin pe podium și luptă în continuare pentru marele obiectiv: câștigarea titlului în SuperLiga și participarea în ediția viitoare a cupelor europene.
Echipa lui Costel Gâlcă s-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la UTA. Ghinionul nu i-a ocolit însă pe bucureșteni, care au fost nevoiți să îl schimbe la pauză pe Lars Kramer din cauza unei accidentări. Robert Niță a oferit ultimele detalii despre fundaș central.
„Ghinion la pauză pentru Kramer, om de bază în echipă… Azi după-amiază va face un RMN. I-au rămas crampoanele în gazon și când s-a întors a simțit ceva la genunchi.
Cu siguranță este o entorsă de genunchi, dar trebuie verificat. Un ghinion pentru el, dar intră Bolgado și marchează golul victoriei!”, a spus Robert Niță.
Robert Niță a vorbit și despre însemnătatea rezultatului obținut pe terenul celor de la UTA. Fostul fotbalist român a subliniat cât de greu le-a fost celorlalte echipe în deplasarea de pe „Francisc Neuman” și a mai evidențiat și presiunea pusă de rezultatele obținute de celelalte adversare din primele 6 în această etapă.
„La Arad, Dinamo nu a reușit, Craiova a condus 3-0 și meciul s-a terminat 3-3… un teren dificil, o echipă agresivă, cu public în spate, un antrenor foarte bun. Este o victorie foarte importantă, Craiova, Dinamo și Galați câștigaseră, obținuseră rezultate bune în această etapă.
Primele 30 de minute, într-adevăr, îngrijorătoare, dar după minutul 30 nu cred că s-a mai pus nicio secundă problema echipei mai bune”, a mai spus fostul rapidist la FANATIK SUPERLIGA.