Ultimele informații despre Lixandru și Miculescu înainte de FCSB – Slobozia. „Mă sperie!”. Exclusiv

FCSB se află într-o situație destul de delicată din punct de vedere al lotului. Cu multe accidentări, dar și cu jucători ce au plecat pentru AFCON, campioana României își strânge resursele pentru ultimele două meciuri din an.

Pot juca Mihai Lixandru și David Miculescu cu Slobozia? Anunțul făcut de Mihai Stoica

FCSB așteaptă cu nerăbdare perioada de mercato din iarnă pentru a-și întări lotul. Accidentările, plecările pentru Cupa Africii, dar și lipsa formei unor jucători au decimat-o pe formația ce a fost campioană în ultimele două sezoane.

și David Miculescu, accidentat în partida cu Farul, sunt ultimele nume ce creează panică suflării roș-albastre. Mihai Stoica a anunțat la FANATIK SUPERLIGA care este situația celor doi fotbaliști:

„Lixandru este ok. Asta mi-a spus doctorul aseară (n.r. joi seară). Este tăiat doar. La un moment dat a fost o neînțelegere, el punea piciorul atât de rău jos încât am crezut că sunt ligamentele, dar cred că mai mult a fost sperietura. Apoi ne-a întrebat de ce l-am schimbat, păi de-aia… am crezut că este mai rău.

Important este să fie ok Miculescu, asta este cel mai important. Mă refer în perspectiva celor două meciuri de campionat. Pe mine mă sperie că Unirea Slobozia nu a făcut niciun punct în 8 meciuri. Nu este încurajator pentru noi. Noi am pierdut și cu Metaloglobus pe terenul acela. Sper ca acest rezultat să ne ajute în următoarele meciuri”, a explicat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

Schimbarea lui Lixandru a fost de bun augur. Malcom Edjouma a schimbat jocul lui FCSB

Deși Lixandru nu a jucat slab până în acel moment, schimbarea sa a adus un plus foarte mare echipei. Mijlocașul român are un profil mult mai defensiv, iar la 1-3 FCSB avea nevoie de o sclipire la mijlocul terenului. Speriați că „Lix” ar putea fi accidentat mult mai rău, Malcom Edjouma a fost introdus imediat în locul său.

Rămas fără prea multe zile pe contract, francezul a făcut cel mai bun meci al său din acest sezon și a deschis jocul prin tehnica sa deosebită. Cu Edjouma la mijloc, FCSB a înscris de trei ori în a doua repriză și a întors-o pe Feyenoord Rotterdam într-un meci de-a dreptul fabulos. La finalul meciului, dacă nu a semnat deja cu o altă echipă.

Ce alți jucători lipsesc de la FCSB

Pentru meciul cu Feyenoord, FCSB abia a putut pune pe banca de rezerve cinci jucători de teren, iar la ultimele meciuri situația va continua să fie una critică. FCSB are mulți jucători accidentați, printre care se numără Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Ionuț Cercel, Denis Alibec, Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian. Denis Politic, deși nu este accidentat, acuză dureri și nu poate fi folosit.

Alături de acești jucători se adaugă și cei trei fotbaliști ce vor părăsi echipa pentru Cupa Africii pe Națiuni. Cei trei fotbaliști ce pleacă la AFCON sunt Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Baba Alhassan (Uganda). Ultima problemă a venit chiar după meciul cu Feyenoord,