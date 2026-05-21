Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Adrian Bumbescu! Florin Talpan, singurul sprijin al „Colonelului”

Adrian Bumbescu (66 de ani) a ajuns de urgență la Spitalul Militar miercuri, 20 mai, după ce a acuzat o stare de rău și amețeli în timp ce se afla la Stadionul Steaua, acolo unde ocupă funcția de consilier tehnic în cadrul clubului Steaua București. Singura persoană din cadrul clubului care a fost alături de el în tot acest timp a fost juristul Stelei, Florin Talpan.

Florin Talpan, unicul sprijin al lui Adrian Bumbescu la Spitalul Militar

Adrian Bumbescu a creat panică în fotbalul românesc după ce a ajuns de urgență la spital, iar medicii l-au suspectat de AVC (n.r. – atac vascular cerebral). În urma analizelor, s-a constatat că legenda Stelei nu are nicio problemă de natură neurologică și că probele cardiace arată bine pentru vârsta pacientului.

Deoarece s-a constatat că internarea nu este necesară, Conform informațiilor FANATIK, pe tot parcursul acestor proceduri medicale, cel care a stat ore în șir lângă „Colonel” a fost Florin Talpan. Adrian Bumbescu are tensiunea mărită și probleme la respirație, iar luni la ora 10:00 va trebui să se întoarcă la Spitalul Militar pentru mai multe investigații.

Victor Pițurcă a vorbit cu Adrian Bumbescu după ce a plecat de la Spitalul Militar

Coleg în generația Steaua 86 cu Adrian Bumbescu, Victor Pițurcă l-a sunat în după-amiaza zilei de 20 mai, iar fostul selecționer a dezvăluit pentru FANATIK că fostul stoper se afla deja acasă, după ce medicii au constatat că situația sa nu necesită internarea.

Totodată, iar situația sa nu este nicidecum una gravă: „Totul este bine, am vorbit la telefon. E deja acasă de câteva ore, nici nu cred că i-au dat tratament de la Militar. A luat o pastilă de codeină și s-a simțit un pic rău. Zicea pe la urechi, la ochi. Nu e nimic grav”, a declarat Victor Pițurcă în exclusivitate pentru FANATIK.