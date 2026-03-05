Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu (58 de ani) rămâne omul-titlu pentru CFR Cluj. „Bursucul” a cucerit nu mai puțin de patru campionate cu gruparea din Gruia. El i-a antrenat și în acest sezon pe ardeleni, dar a fost nevoit să ia o pauză de la fotbal din cauza problemelor de sănătate. Bogdan Mara a dat noi detalii despre felul în care se simte tehnicianul și ce planuri de viitor are.

Cum se simte Dan Petrescu. Detalii despre starea de sănătate a antrenorului

. „Bursucul” s-a confruntat în ultimul an cu probleme serioase de sănătate, asta după ce a început sezonul pe banca lui CFR Cluj. „Se simțea mai bine. Acum câteva zile se simțea mai bine. Așteaptă să treacă etapa asta. Pentru că și pentru el a fost greu. Cel mai rău pentru el. Și nouă, care suntem alături de el, ne-a fost greu. Și în vară și în toată perioada asta.

Sperăm să îl vedem 100% refăcut și să se apuce din nou de fotbal pentru că asta va face. Când va fi 100% apt va începe cu siguranță să antreneze. Știți bine că fotbalul e viața lui, antrenoratul, să fie în iarbă e ceea ce îi lipsește. Când va reveni o va face din nou cu multă pasiune”, a dezvăluit Bogdan Mare, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după umilința cu Hacken

Început pe 30 aprilie 2024, ultimul mandat al lui Dan Petrescu la CFR Cluj s-a încheiat pe 21.08.2025. „Bursucul” și-a dat demisia după ce ardelenii și-au compromis șansele la calificarea în grupele Conference League.

„Noi am ajuns totuși în play-off de Conference. Am pierdut un meci, în rest am avut un parcurs bun și în Europa. Ok, a fost acel meci, acel eșec, a fost un dezastru total. Se întâmplă o dată la 100 de ani. Suntem siguri că dacă mai jucăm de 10 ori cu ei ne vom califica în orice moment. Dar așa a fost în acest an. Ca și parcurs am trecut câteva tururi, am ajuns în play-off și am fost foarte aproape să ajungem în grupe”, a completat directorul sportiv de la CFR Cluj.

