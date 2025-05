Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Va sta pe bancă la meciul cu FCSB!”

CFR Cluj se pregătește de ultimul meci al sezonului, acasă, contra FCSB. Cristi Balaj a transmis care este starea de sănătate a lui Dan Petrescu,

Dan Petrescu, pregătit să fie pe banca CFR-ului la meciul cu FCSB

CFR Cluj a învins Rapid luni seară fără să beneficieze de ajutorul lui Dan Petrescu, Ardelenii au plecat din Giulești cu 3 puncte în urma scorului de 4-1.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat punctual pe Cristi Balaj cum se simte Dan Petrescu în prezent. Președintele „feroviarilor” a transmis că „bursucul” va fi prezent la meciul cu FCSB, în care suporterii din Gruia vor celebra alături de echipa lor Cupa.

„Va fi pe bancă la meciul de vineri. Vom avea ocazia să felicităm jucătorii!”

„Cristi, ce face Dan Petrescu?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici. „E bine, face tratament, va fi prezent, din ce am înțeles, va fi pe bancă la meciul de vineri.

Un meci în care vom prezenta Cupa României suporterilor noștri. Vom avea ocazia să felicităm jucătorii!”, a fost răspunsul oferit de Cristi Balaj.

„S-a sacrificat mult!”

„Deci va fi vineri pe bancă la meciul cu campioana, cu FCSB. Înseamnă că sunt vești bune cu infecția aia, ce are el”, a revenit moderatorul.

„Lucrurile se vor rezolva. Problema a apărut din cauza faptului că a întârziat să facă tratamentul. S-a sacrificat mult!”, a explicat oficialul lui CFR Cluj.

„Este în Cluj!”

„Dar el unde face? La spital în Cluj? Sau unde face tratament? Sau acasă?”, a mai întrebat Horia Ivanovici. „Nu știu. Probabil că merge și la spital, dar e în Cluj. Și știu că este în Cluj. Nu cunosc detalii.

Eu încă sunt în București. Am venit cu echipa. Nu m-a găsit Dănuț Lupu aseară pentru că eram jos la vestiar. Am stat cu jucătorii, am fost lângă ei!”, a transmis Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.