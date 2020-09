Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru. Sorin Cârțu: ,,Suntem bine cu toții!”

Universitatea Craiova este pe primul loc în campionat cu punctaj maxim după 4 etape, dar clubul a trecut prin momente grele după eliminarea din cupele europene și infectarea mai multor oameni din staff cu coronavirus, printre care și patronul Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru s-a aflat în stare gravă, fiind internat la terapie intensivă și intubat mai bine de două săptămâni, însă în cele din urmă medicii au reușit să îl pună pe picioare și a fost externat înainte de meciul cu FC Voluntari.

Dacă Marcel Popescu, Sorin Cârțu și Emil Pieleanu au fost declarați asimptomatici, patronul Mihai Rotaru și Ovidiu Costeșin nu au fost atât de norocoși și au trecut prin perioade grele la secția de terapie intensivă a spitalului județean din municipiul Craiova.

Sorin Cârțu despre starea lui Mihai Rotaru: ,,Suntem bine, acum, toți. Am ieșit din izolare. Da, da, (n.r. și domnul Rotaru)”

Fosta mare glorie a Universității Craiova a vorbit despre ultimele vești în cazul infectărilor cu coronavirus din cadrul clubului și a precizat că situația s-a îmbunățit simțitor, confirmând informaţia oferită de FANATIK de săptămâna trecută, respectiv că Mihai Rotaru s-a externat, după perioada dificilă pe care a traversat-o: ,,Suntem bine, acum, toți. Am ieșit din izolare. Da, da (n.r. – și Rotaru). Cred că s-a înțeles greșit. Nu înseamnă că la toată lumea e o anumită gravitate. Sportivii, având un sistem imunitar mai bun, pot să treacă mai ușor. Dar nu e nicio regulă la ce am văzut”, a spus Sorin Cârțu la digisport.

Însă în cazul lui Mihai Rotaru și al lui Ovidiu Costeșin, lucrurile nu au fost deloc atât de simple: Mihai Rotaru a suferit leziuni ale plămânilor și a stat o perioadă lungă de timp la terapie intensivă, unde a fost ventilat mecanic timp de mai bine de două săptămâni, în timp ce Costșin a fost și el internat la terapie intensivă.

Pe 19 septembrie însă, după trei sptămâni de la infectare, patronului oltenilor i-a ieșit pentru prima dată negativ testul de COVID-19, iar Mihai Rotaru a fost externat după o luptă lungă cu acest virus, care a lăsat urme adânci.

Sorin Cârțu despre coronavirus

Sorin Cârțu a fost și el îngrijorat de starea lui Mihai Rotaru și al lui Ovidiu Costeșin: ,,Din punctul ,meu de vedere, nu am avut așa suferință. Am avut frică la început, vedeam ce se întâmplă cu domnul Rotaru și cu Costeșin (n.r. – directorul sportiv Ovidiu Costeșin. Eu nu am ce să spun”, a mai spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu a fost asimptomatic însă este conștient că organismul reacționează diferit de la om la om: ,,Dacă e să facă cineva… să treacă prin el cum am trecut eu. E greu să spună cineva ceva despre el. Are manifestări diferite, de la organism la organism”, a detaliat Sorin Cârțu.

Mihai Rotaru nu este un fumător înrăit. Însă patronul oltenilor nu a refuzat niciodată un trabuc de calitate, iar stresul acumulat în ultimele două luni, cauzat de finalul de sezon în care Ştiinţa a ratat titlul la mustaţă, a crescut nu doar adrenalina, ci şi nivelul tutunului acumulat de plămânii lui Rotaru.

