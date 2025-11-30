Ultimele informații despre Ștefan Bană, fotbalistul căzut în depresie la 21 ani. Propunerea pe care i-a făcut-o Oțelul Galați. Exclusiv

Ştefan Bană a fost unul dintre cei mai buni jucători U21 în startul campionatului. Fotbalistul luat de Oţelul de la Universitatea Craiova a dispărut subit după primele opt etape, el suferind de depresie.
Cristi Munteanu a dezvăluit situaţia în care se află tânărul jucător. Preşedintele Oţelului Galaţi speră ca Ştefan Bană să facă pregătirea de iarnă cu echipa şi încet-încet să revină în 2026:
„Ştefan Bană a fost săptămâna trecută cu noi, s-a pregătit cu echipa. Apoi a plecat la Craiova, era cu tatăl său. Sper să îl avem în pregătire pe iarnă. El a venit ok, dar nu pot să mă exprim, pentru că nu ştiu ce să spun.
Are nevoie de timp pentru a reveni la 100%, la normalitate. Are timp, este tânăr, noi îl aşteptăm şi sperăm ca în pregătirea de iarnă să îl avem alături de noi. La partea cu „underul” suferim cel mai tare.
El a fost un jucător „under” şi juca la fel ca un senior. Ne-a ajutat mult la început de sezon, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar copiilor pe care îi avem încercăm să le dăm încredere.
Nu este un împrumut, avem şi procente de la un eventual transfer viitor. Este un copil foarte talentat”, a spus Cristi Munteanu la FANATIK SUPERLIGA.
După un start de sezon foarte bun cu 2 goluri şi 3 pase decisive în primele opt etape, Ştefan Bană a intrat în depresie. Fotbalistul este sub tratament, oficialii Oţelului spunând că au răbdare cu el să îşi revină:
” Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un timp mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic”, a povestit Cristi Munteanu în luna septembrie.