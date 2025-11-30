Ultimele informații despre Ștefan Bană, fotbalistul căzut în depresie la 21 ani. Propunerea pe care i-a făcut-o Oțelul Galați. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ştefan Bană a fost unul dintre cei mai buni jucători U21 în startul campionatului. după primele opt etape, el suferind de depresie.

Ce se întâmplă cu Ştefan Bană, fotbalistul căzut în depresie

Cristi Munteanu a dezvăluit situaţia în care se află tânărul jucător. Preşedintele Oţelului Galaţi speră ca Ştefan Bană să facă pregătirea de iarnă cu echipa şi încet-încet să revină în 2026:

„Ştefan Bană a fost săptămâna trecută cu noi, s-a pregătit cu echipa. Apoi a plecat la Craiova, era cu tatăl său. Sper să îl avem în pregătire pe iarnă. El a venit ok, dar nu pot să mă exprim, pentru că nu ştiu ce să spun.

Are nevoie de timp pentru a reveni la 100%, la normalitate. Are timp, este tânăr, noi îl aşteptăm şi sperăm ca în pregătirea de iarnă să îl avem alături de noi. La partea cu „underul” suferim cel mai tare.

El a fost un jucător „under” şi juca la fel ca un senior. Ne-a ajutat mult la început de sezon, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar copiilor pe care îi avem încercăm să le dăm încredere.

Nu este un împrumut, avem şi procente de la un eventual transfer viitor. Este un copil foarte talentat”, a spus Cristi Munteanu la FANATIK SUPERLIGA.

Ştefan Bană, transferat în vară de la Universitatea Craiova!

După un start de sezon foarte bun cu 2 goluri şi 3 pase decisive în primele opt etape, Ştefan Bană a intrat în depresie. Fotbalistul este sub tratament, oficialii Oţelului spunând că au răbdare cu el să îşi revină:

” Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un timp mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic”, a povestit .