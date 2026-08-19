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Ultimele informații înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. Veste proastă pentru Felipe Coelho. Video

Universitatea Craiova a primit o veste bună și una proastă înaintea duelului cu Ararat-Armenia. Absență importantă la antrenamentul oficial. Cine e jucătorul care ratează duelul din Europa League.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
19.08.2026 | 11:22
Ultimele informatii inainte de Universitatea Craiova AraratArmenia Veste proasta pentru Felipe Coelho Video
EXCLUSIV FANATIK
Probleme pentru Universitatea Craiova înaintea meciului cu Ararat-Armenia! Jucătorul care a lipsit de la ultimul antrenament
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Oltenii se pregătesc pentru prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League. Campioana României, Universitatea Craiova, își va măsura forțele joi seară, pe „Ion Oblemenco”, cu Ararat-Armenia. Antrenorul Felipe Coelho a primit o veste proastă și una bună cu o zi înaintea duelului din Bănie.

Surpriză la antrenamentul Universității Craiova! Cine a revenit înaintea duelului din Europa League

FANATIK a fost prezent la antrenamentul Universității Craiova premergător duelului cu Ararat-Armenia. Ronaldo Webster, fundașul central adus de olteni în această vară, s-a pregătit alături de colegii săi și este apt pentru confruntarea din Europa League.

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Totuși, e greu de crezut că fotbalistul jamaican va face parte din echipa de start a lui Felipe Coelho. Ronaldo Webster a suferit o accidentare în perioada de pregătire. Acesta a fost trimis titular în duelul cu Dinamo din SuperLiga, însă a ieșit după doar 37 de minute. Rămâne însă o variantă utilă pe banca de rezerve și și-ar putea face apariția pe teren dacă situația o va cere.

Probleme pentru Universitatea Craiova înaintea meciului cu Ararat-Armenia! Jucătorul care a lipsit de la ultimul antrenament

În schimb, Simon Elisor nu a luat parte la antrenamentul oficial al Universității Craiova pentru meciul cu Ararat-Armenia. FANATIK a anunțat în exclusivitate că atacantul francez a suferit o accidentare înaintea meciului cu Oțelul Galați și se pare că problemele medicale sunt destul de grave.

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Astfel, în atac, Felipe Coelho rămâne cu Nsimba, Assad, Monday Etim și Baiaram. Simon Elisor a avut un start de sezon modest la Universitatea Craiova. Oltenii speră însă ca francezul să se refacă până la returul de săptămâna viitoare.

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În afară de Elisor, singurul jucător care a mai lipsit de la antrenamentul de miercuri al Universității Craiova a fost Isenko. Portarul ucrainean se reface în continuare după operația la genunchi. Felipe Coelho va miza astfel fie pe Răzvan Sava, fie pe Laurențiu Popescu.

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Probleme pentru Universitatea Craiova înaintea meciului cu Ararat-Armenia! Jucătorul care a lipsit de la ultimul antrenament

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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