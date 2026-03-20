News

Ultimele lovituri de milioane de euro pe care le-a dat Pescobar. „Vagoane de caracatiță”. Exclusiv

Dumitru Dragomir îl laudă pe Pescobar pentru strategia de marketing în afaceri şi dezvăluie că antreprenorul domină piaţa vânzărilor de caracatiţă din România.
Daniel Spătaru
20.03.2026 | 21:00
EXCLUSIV FANATIK
Pescobar domină piaţa vânzărilor de caracatiţă din România, dezvăluie Mitică Dragomir Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, este una dintre cele două persoane din domeniul afacerilor pentru care Dumitru Dragomir are o admiraţie deosebită. În direct la „Profeţiile lui Mitică”, Oracolul de la Bălceşti a lăudat modul în care acesta îşi promovează lanţul de restaurante al căror succes l-a propulsat pe lista celor mai vizibili antreprenori din domeniu.

„Pescobar deschide o dată la trei luni câte un restaurant într-o ţară străină”

Dumitru Dragomir spune că doi oameni l-au impresionat în mod deosebit în domeniul afacerilor. „Doi inşi am cunoscut, geniali, legat de modul în care fac marketing pentru afacerile lor. Este vorba despre Gigi Becali şi Pescobar”, a spus fostul şef al LPF. În continuare acesta a insistat asupra modelul de bussines al lui Pescobar. „Pescobar deschide o dată la trei luni câte un restaurant într-o ţară străină”, a mai afirmat el.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a povestit că pe lângă restaurantele pe care le deţine la Londra, Bruxelles şi în alte capitale, Pescobar a fost pe punctul să deschidă unul şi în Austria, însă afacerea a picat în ultima clipă, proprietarul locaţiei triplându-i chiria chiar în ziua în care era programată deschiderea. „Când s-a dus să-i dea drumul, n-a mai vrut patronul ăla să-l lase. I-a cerut altă chirie, de trei ori mai mare”, a povestit fostul şef al LPF.

Pescobar vinde caracatiţa gata pregătită, cu garnitură, mai ieftin decât la pescărie

Mitică Dragomir a mai dezvăluit că în momentul de faţă Pescobar este unul dintre principalii vânzători de caracatiţă din România. „Acum e prin America, nu ştiu pe unde, după fructe de mare, că la câte restaurante are în România… Îi vin vagoane, avioane, vapoare de caracatiţe. Aproape toată ţara de la el ia caracatiţă. El o vinde, pregătită în restaurantul lui, inclusiv cu garnitură, mai ieftin decât kilogramul de caracatiţă la pescărie”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

„Dacă vorbeşti lumea află. El, Pescobar, a spus la un moment dat de unde ia caracatiţă şi s-au dus toţi acolo ca să cumpere. Iar ăia de unde lua el au scumpit-o. Şi acum el s-a dus spre alte surse”, a dezvăluit Dragomir.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!