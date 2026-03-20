Ultimele lovituri de milioane de euro pe care le-a dat Pescobar. „Vagoane de caracatiță”. Exclusiv

Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, este una dintre cele două persoane din domeniul afacerilor pentru care Dumitru Dragomir are o admiraţie deosebită. În direct la „Profeţiile lui Mitică”, Oracolul de la Bălceşti a lăudat modul în care acesta îşi promovează lanţul de restaurante al căror succes l-a propulsat pe lista celor mai vizibili antreprenori din domeniu.

„Pescobar deschide o dată la trei luni câte un restaurant într-o ţară străină”

Dumitru Dragomir spune că doi oameni l-au impresionat în mod deosebit în domeniul afacerilor. „Doi inşi am cunoscut, geniali, legat de modul în care fac marketing pentru afacerile lor. Este vorba despre Gigi Becali şi Pescobar”, a spus fostul şef al LPF. În continuare acesta a insistat asupra modelul de bussines al lui Pescobar. „Pescobar deschide o dată la trei luni câte un restaurant într-o ţară străină”, a mai afirmat el.

Mitică Dragomir a povestit că pe lângă restaurantele pe care le deţine la Londra, Bruxelles şi în alte capitale, să deschidă unul şi în Austria, însă afacerea a picat în ultima clipă, proprietarul locaţiei triplându-i chiria chiar în ziua în care era programată deschiderea. „Când s-a dus să-i dea drumul, n-a mai vrut patronul ăla să-l lase. I-a cerut altă chirie, de trei ori mai mare”, a povestit fostul şef al LPF.

Pescobar vinde caracatiţa gata pregătită, cu garnitură, mai ieftin decât la pescărie

Mitică Dragomir a mai dezvăluit că în momentul de faţă Pescobar este unul dintre principalii vânzători de caracatiţă din România. „Acum e prin America, nu ştiu pe unde, după fructe de mare, că la câte restaurante are în România… Îi vin vagoane, avioane, vapoare de caracatiţe. Aproape toată ţara de la el ia caracatiţă. El o vinde, pregătită în restaurantul lui, inclusiv cu garnitură, mai ieftin decât kilogramul de caracatiţă la pescărie”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Are depozitul ăla de la Giurgiu, de unde vinde caracatiţă în toată România”, a adăugat fostul deputat. Pe de altă parte, a fost nevoit să-şi schimbe furnizprul, după ce mai mulţi dintre clienţii lui din România au aflat sursa primară de unde se aprovizionează el cu caracatiţă.

„Dacă vorbeşti lumea află. El, Pescobar, a spus la un moment dat de unde ia caracatiţă şi s-au dus toţi acolo ca să cumpere. Iar ăia de unde lua el au scumpit-o. Şi acum el s-a dus spre alte surse”, a dezvăluit Dragomir.