Ultimele momente înainte de tragedia aviatică din Arad. Pilotul și tânărul de 18 ani, filmați la decolare. La scurt timp și-au pierdut viața. Video

Încă o tragedie aviatică a șocat România. Sâmbătă, 9 august 2025, un avion de mici dimensiuni, pilotat de un bărbat cu experiență de peste 20 de ani, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în Arad. La bord se afla și un tânăr de 18 ani.

Avionul de mici dimensiuni pilotat de Vlad Zgărdău După câteva minute de zbor, aeronava s-a prăbușit în curtea unei fabrici din Arad. La bord se afla pilotul, care avea aproape 20 de ani de experiență în cadrul unor companii precum Carpatair, Tarom și Wizz Air.

Alături de el se afla și Vlad Popescu, un tânăr de doar 18 ani, venit la aerodrom împreună cu tatăl și fratele său. Ceilalți doi rămăseseră la sol, urmând ca probabil să zboare mai târziu. După impact, avionul a luat foc în curtea fabricii aflate pe Calea Aurel Vlaicu. Pe a fost postată filmarea cu ultima decolare a celor doi:

Ultimele momente înainte de tragedia aviatică din Arad. Pilotul și tânărul de 18 ani, filmați la decolare. La scurt timp și-au pierdut viața

Serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul unității a intervenit rapid și a stins incendiul înainte de sosirea pompierilor. Inițial, fiul cel mic al familiei trebuia să zboare, însă din cauza unor turbulențe, planul a fost modificat. Pilotul a decis să urce la bord fratele mai mare, iar tatăl a rămas la sol, urmând să zboare și el mai târziu.

Ce s-a întâmplat înainte ca avionul din Arad să se prăbușească

La scurt timp de la decolare, legătura cu turnul de control s-a întrerupt brusc. Aeronava a început să planeze la altitudine joasă, iar apoi a căzut în curtea unei foste fabrici din oraș. În câteva secunde, locul a fost acoperit de un nor gros de fum. Fabrica era pustie, pentru că toți angajații fuseseră concediați cu două luni înainte.

Vlad Popescu urma să înceapă în toamnă Academia de Poliție din București. Era pasionat de avioane și se înscrisese la cursuri în Ungaria pentru a învăța mai multe despre pilotaj. La scurt timp de la producerea tragediei, :

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgardau dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge”, a scris bărbatul.