Ultimele noutăți despre Dennis Politic și Denis Alibec! Ce se întâmplă cu cei doi jucători care n-au impresionat, deocamdată, la FCSB. Exclusiv

FCSB se apropie cu pași repezi de întoarcerea în țară după cantonamentul petrecut în Antalya. În perioada petrecută în Turcia, jucătorii care au evoluat mai puțin au avut ocazia să demonstreze că merită mai multe șanse în a doua parte a sezonului. În această situație se află și Denis Alibec și Dennis Politic, iar Mihai Stoica a oferit ultimele noutăți despre cei doi.

Ultimele noutăți despre Dennis Politic și Denis Alibec la FCSB

Campioana României se află în Antalya, acolo unde își desfășoară cantonamentul de iarnă. Această perioadă de pauză competițională poate marca revenirea în prim-plan a unor jucători care au evoluat mai puțin, iar aici îi enumerăm pe Denis Alibec și Dennis Politic.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit că cei . Oficialul FCSB speră ca evoluțiile jucătorilor ofensivi să crească și astfel să pună antrenorul în dificultate în momentul alcătuirii primului 11.

„(n.r. – Ce s-a întâmplat în acest cantonament cu Denis Alibec și Dennis Politic?) Se prezintă bine. Sper să fie mult mai bine decât au fost în prima parte a sezonului și să ne dea ocazia de a gândi mult primul 11.

Alibec e ok, e zâmbitor. Nu e nicio problemă din niciun punct de vedere cu niciun jucător până acum. Aseară chiar am fost la un restaurant grecesc și a fost o atmosferă foarte frumoasă”, a declarat Mihai Stoica.

Denis Alibec rămâne la FCSB

Înainte de începerea perioadei de mercato s-a vorbit foarte mult de un posibil transfer al lui Denis Alibec. Deși a evoluat puțin în acest sezon, .

Totuși, patronul FCSB le-a spus celor din staff să îl „rupă” pe Denis Alibec la antrenamente, asta pentru ca jucătorul să revină din nou la forma care l-a consacrat.

„Ca dovadă, de exemplu, Alibec. Că m-a întrebat Mihai Stoica dacă îl luăm și eu am zis că am încredere în el. În primul rând că și-a scos banii, că i-a dat pasă de gol lui Miculescu în Europa League. Declarația lui a fost așa, după care m-a întrebat pe mine și i-am zis că merge în cantonament, poate să fie cel mai bun atacant din România.

Depinde cum se prezintă. Le-am spus să-l distrugă pe Alibec. Am mare încredere în el. Rupeți-l! Eu sper în multe meciuri europene de acum înainte. Alibec a dat pasă de gol în Olanda (n.r.- la meciul cu Go Ahead Eagles, 1-0, în Europa League) și și-a scos banii”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

1,2 milioane de euro este cota lui Dennis Politic

500.000 de euro este evaluarea lui Denis Alibec