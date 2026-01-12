Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ultimele noutăți despre Dennis Politic și Denis Alibec! Ce se întâmplă cu cei doi jucători care n-au impresionat, deocamdată, la FCSB. Exclusiv

Mihai Stoica a oferit ultimele noutăți despre situațiile în care se află Dennis Politic și Denis Alibec. Ce spune oficialul FCSB despre cum s-au comportat cei doi în cantonamentul din Antalya.
Iulian Stoica
12.01.2026 | 15:52
Ultimele noutati despre Dennis Politic si Denis Alibec Ce se intampla cu cei doi jucatori care nau impresionat deocamdata la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Care sunt ultimele noutăți despre situația lui Dennis Politic și Denis Alibec la FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB se apropie cu pași repezi de întoarcerea în țară după cantonamentul petrecut în Antalya. În perioada petrecută în Turcia, jucătorii care au evoluat mai puțin au avut ocazia să demonstreze că merită mai multe șanse în a doua parte a sezonului. În această situație se află și Denis Alibec și Dennis Politic, iar Mihai Stoica a oferit ultimele noutăți despre cei doi.

Ultimele noutăți despre Dennis Politic și Denis Alibec la FCSB

Campioana României se află în Antalya, acolo unde își desfășoară cantonamentul de iarnă. Această perioadă de pauză competițională poate marca revenirea în prim-plan a unor jucători care au evoluat mai puțin, iar aici îi enumerăm pe Denis Alibec și Dennis Politic.

ADVERTISEMENT

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit că cei doi fotbaliști s-au prezentat foarte bine în perioada de pregătire. Oficialul FCSB speră ca evoluțiile jucătorilor ofensivi să crească și astfel să pună antrenorul în dificultate în momentul alcătuirii primului 11.

„(n.r. – Ce s-a întâmplat în acest cantonament cu Denis Alibec și Dennis Politic?) Se prezintă bine. Sper să fie mult mai bine decât au fost în prima parte a sezonului și să ne dea ocazia de a gândi mult primul 11.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda...
Digi24.ro
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului

Alibec e ok, e zâmbitor. Nu e nicio problemă din niciun punct de vedere cu niciun jucător până acum. Aseară chiar am fost la un restaurant grecesc și a fost o atmosferă foarte frumoasă”, a declarat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum

Denis Alibec rămâne la FCSB

Înainte de începerea perioadei de mercato s-a vorbit foarte mult de un posibil transfer al lui Denis Alibec. Deși a evoluat puțin în acest sezon, atacantul a primit un vot de încredere din partea lui Gigi Becali.

Totuși, patronul FCSB le-a spus celor din staff să îl „rupă” pe Denis Alibec la antrenamente, asta pentru ca jucătorul să revină din nou la forma care l-a consacrat.

ADVERTISEMENT

„Ca dovadă, de exemplu, Alibec. Că m-a întrebat Mihai Stoica dacă îl luăm și eu am zis că am încredere în el. În primul rând că și-a scos banii, că i-a dat pasă de gol lui Miculescu în Europa League. Declarația lui a fost așa, după care m-a întrebat pe mine și i-am zis că merge în cantonament, poate să fie cel mai bun atacant din România.

Depinde cum se prezintă. Le-am spus să-l distrugă pe Alibec. Am mare încredere în el. Rupeți-l! Eu sper în multe meciuri europene de acum înainte. Alibec a dat pasă de gol în Olanda (n.r.- la meciul cu Go Ahead Eagles, 1-0, în Europa League) și și-a scos banii”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

  • 1,2 milioane de euro este cota lui Dennis Politic
  • 500.000 de euro este evaluarea lui Denis Alibec

Mihai Stoica, toate detaliile despre situațiile lui Denis Alibec și Dennis Politic

Tavi Popescu, la Al-Okhdood?! Marius Șumudică a dezvăluit ce decizie incredibilă au luat...
Fanatik
Tavi Popescu, la Al-Okhdood?! Marius Șumudică a dezvăluit ce decizie incredibilă au luat arabii cu fotbalistul pe care voia să-l transfere, de fapt, de la FCSB. Exclusiv
Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia! Declarații în premieră pentru...
Fanatik
Edi Iordănescu rupe tăcerea după plecarea de la Legia! Declarații în premieră pentru presa din România: „Nici măcar nu-mi spuneau pe nume!”. Exclusiv
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în...
Fanatik
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu nu a fost de nivelul lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!