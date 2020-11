Ultimele noutăți despre starea Simonei Halep: ”Are simptome medii și sper să se refacă”

Antrenorul Simonei Halep ne dă ultimele detalii despre starea de sănătate a Simonei Halep după ce sportiva a anunțat că s-a infectat cu coronavirus. El spune că Simona are simptome medii.

Artemon Apostu-Efremov, unul dintre tehnicienii Simonei Halep, a discutat despre starea de sănătate a sportivei din România, la o zi după ce aceasta a anunțat că are coronavirus.

Antrenorul a spus că Simona Halep are simptome medii și a fost surprins de faptul că sâmbătă ea a fost depistată pozitiv la acest virus deoarece sportiva noastră a fost atentă la măsurile pe care a trebuit să le ia pentru a preveni infectarea cu virusul.

”Nu știu când și de unde l-a luat”

“Simona e în neregulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta.

Nu cred că sunt chestii pe care le poți controla. O luăm ca atare. Nu ne gândim că e ceva negativ sau pozitiv, e o realitate. Important e să treacă cât mai repede și cât mai bine peste acest virus. Apoi, vom începe pregătirea, când va fi gata.

Eu cred că am fost testat de 10-11 ori, poate chiar mai mult, plus testele făcute înainte să plecăm, care sunt obligatorii. WTA a impus acest standard ca atunci când ajungi la turneu să ai un test făcut cu 48-72 de ore înainte. Cred că Simona a făcut în jur de 20 de teste de când s-a reluat activitatea”, a spus antrenorul la emisiunea Așii Tenisului de pe postul Digi Sport.

Simona și iubitul său au COVID-19

Simona Halep a spus, sâmbătă, că a avut simptome ușoare și este bine. “Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună.”, a postat sportiva noastră pe Twitter.

Constănțeanca a avut un sezon 2020 reușit. A cucerit trei trofee (Dubai, Parma și Roma) și a ajuns până în semifinalele Australian Open unde a fost învinsă de Garbine Muguruza. Noua ediție a turneului de Grand Slam Australian Open se va desfășura între 18 – 31 ianuarie. Simona a intrat în contact cu iubitul său care a fost depistat pozitiv la coronavirus cu câteva zile în urmă.

Simona Halep se află pe locul secund în clasamentul mondial feminin, cu 7255 de puncte. Lider este Ashleigh Barty, cu 8717 puncte. Podiumul este completat de Naomi Osaka (5780). Halep a câștigat de-a lungul carierei 22 de turnee la simplu. Aproape două milioane de euro a câștigat sportiva din Constanța numai în acest an chiar dacă s-au jucat turnee foarte puține din cauza pandemiei de coronavirus.

