Ultimele ore din viața Anei-Maria, tânăra însărcinată care a murit în accidentul de pe DN7. Lupta pentru viață, pierdută la spital: „Se îndreptau spre casă”

Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă pe DN7, însă urmările au transformat ziua într-un coșmar. Ana-Maria, o tânără de 23 de ani însărcinată, a fost victima unui accident violent, în care două mașini s-au ciocnit frontal, pe un drum național din Vâlcea. Transportată de urgență la spital, tânăra a fost ținută în viață cu greu de medici, într-o luptă contracronometru care a durat ore în șir.

Lupta pentru viață a Anei-Maria, încheiată tragic la spital, după accidentul de pe DN7

FANATIK a obținut informații exclusive despre accidentul cumplit în urma căruia o tânără de doar 23 de ani și-a pierdut viața, iar detaliile sunt de-a dreptul sfâșietoare. Potrivit datelor intrate în posesia noastră, victima, Ana-Maria, era însărcinată, un amănunt care amplifică drama și o transformă într-un coșmar de neimaginat pentru familie și apropiați. Deși în primă fază s-a spus că tânăra ar fi murit pe loc, realitatea scoasă la iveală de sursele FANATIK este mult mai dureroasă.

Ana-Maria nu a pierdut imediat lupta, ci a fost prinsă într-un adevărat maraton între viață și moarte. Transportată de urgență la spital, în stare critică, aceasta a fost supusă manevrelor medicale, iar medicii au încercat din răsputeri să o salveze. Din păcate, rănile suferite în urma impactului au fost mult prea grave, incompatibile cu viața, iar tânăra s-a stins în cursul serii, după ore întregi de suferință. Surse din cadrul anchetei au dezvăluit pentru FANATIK că Ana-Maria, originară din Cisnădie, se afla într-un autoturism care se întorcea dinspre Vâlcea către Sibiu în momentul producerii accidentului. Impactul a fost devastator, două mașini, un Porsche și o Skoda, intrând în coliziune violentă. Forța izbiturii a transformat totul într-o scenă de coșmar.

Imagini dramatice de la locul tragediei și detalii exclusive din anchetă

Redacția FANATIK a intrat și în posesia unor imagini de la locul tragediei, care surprind proporțiile dezastrului și mobilizarea impresionantă a echipajelor de intervenție, într-o cursă contracronometru pentru salvarea victimelor. Informațiile obținute de FANATIK din surse apropiate anchetei conturează un tablou cutremurător. Reporterul a aflat detalii esențiale despre , dar și despre circumstanțele în care s-a produs accidentul. „Tânăra în vârstă de 23 de ani, identificată prin inițialele S.A.M., era însărcinată, însă nu există, deocamdată, informații clare cu privire la luna de sarcină în care se afla. Din păcate, aceasta a decedat în cursul serii, la spital, în urma rănilor suferite.

Femeia era din Cisnădie, iar accidentul în care și-a pierdut viața a implicat două autoturisme, un Porsche și o Skoda, care au intrat în coliziune. Potrivit informațiilor disponibile, persoanele aflate în mașina în care se afla victima se întorceau dinspre Vâlcea și se îndreptau spre casă, către Sibiu, în momentul producerii tragediei”, au dezvăluit, pentru FANATIK, surse din cadrul anchetei.

Cum s-a produs accidentul de pe DN7. O clipă de neatenție a dus la un deznodământ fatal

Conform informațiilor oficiale transmise de IPJ Vâlcea, , în zona localității Tuțulești, comuna Racovița. Din primele cercetări, un bărbat de 53 de ani ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani din Sibiu, mașina acestuia fiind proiectată în zona căii ferate. În urma impactului au rezultat trei victime, printre care și Ana-Maria, pasageră în autoturismul răsturnat. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, pentru tânăra de 23 de ani nu s-a mai putut face nimic. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

„În decursul zilei de 13 aprilie, în jurul orei 15:00, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe Drumul Național 7, la kilometrul 217, pe raza comunei Racovița, sat Tuțulești. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din județul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Sibiu, acesta din urmă fiind proiectat în zona căii ferate.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. În urma acestui eveniment rutier au rezultat trei victime, respectiv conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani din același autoturism, precum și o pasageră din celălalt autovehicul. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier și feroviar au fost temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, se arată în comunicatul emis de cei de la IPJ Vâlcea.