Ultimele ore înainte de dispariția minorei din Sectorul 6 căutate prin Ro-Alert: „Să fi plecat în altă direcție decât cea comunicată familiei”

Apar noi informații în cazul minorei din București, dispărută pe 4 aprilie și căutată inclusiv prin sistemul Ro-Alert. Potrivit anchetatorilor, fata ar fi putut pleca într-o altă direcție decât cea pe care a comunicat-o familiei, iar verificările se desfășoară acum pe mai multe piste.

Informații de ultimă oră privind discuțiile purtate cu familia minorei din Sectorul 6 al Capitalei căutate prin Ro-Alert

FANATIK are detalii de ultimă oră în cazul dispariției unei minore din București, semnalată, prin Ro-Alert, în data de 4 aprilie 2026. Situația a declanșat o amplă mobilizare a autorităților. Este vorba despre Burlacu Daria Yasmina Ștefania, o fată în vârstă de 13 ani, născută pe 28 decembrie 2012 în Bacău și domiciliată în Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit informațiilor oficiale, minora a plecat în cursul zilei de 4 aprilie 2026 de la domiciliul său din Sectorul 6 al municipiului București și, de atunci, nu a mai revenit.

Semnalmentele transmise de autorități arată că fata are aproximativ 150 cm înălțime, 45 de kilograme, păr șaten și ochi căprui, detalii esențiale pentru identificarea sa în cazul în care este observată. Dispariția a fost încadrată la categoria „dispărut”, iar polițiștii continuă verificările pentru a stabili traseul minorei și pentru a o găsi în cel mai scurt timp. este extrem de importantă și poate fi transmisă de urgență către autorități.

Anchetatorii, detalii despre circumstanțele dispariției

În acest context, anchetatorii au oferit, pentru FANATIK, , precizând modul în care a fost văzută ultima dată și discuțiile purtate cu familia înainte de sesizarea autorităților. „Fata ar fi plecat de acasă sâmbătă, 4 aprilie, iar până duminică seara a ținut legătura cu mama sa. În tot acest timp, i-ar fi transmis că se află la o prietenă, fără a ridica inițial suspiciuni. Ulterior, mama a început să își facă griji, în momentul în care a realizat că minora nu mai intenționa să revină acasă, iar apoi nu a mai reușit să o contacteze. În acel moment, familia a alertat autoritățile, asta se întâmpla în cursul serii de duminică.

Potrivit informațiilor, mama ar fi știut doar că fata se află la o prietenă, însă nu a putut indica exact identitatea acesteia. Polițiștii au făcut verificări în rândul colegilor și al cercului de prieteni, însă până în acest moment nu a fost confirmată prezența minorei în locurile indicate”, au declarat surse din anchetă, pentru FANATIK.

Ancheta se extinde pe mai multe piste: toate scenariile, luate în calcul de polițiști

În continuarea anchetei, sursele FANATIK precizează că , iar toate scenariile sunt luate în calcul în acest moment. Ancheta vizează atât informațiile oferite de familie, cât și verificările efectuate în teren, în încercarea de a stabili cu exactitate traseul minorei după momentul dispariției. „Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze și nu exclud varianta ca aceasta să fi plecat în altă direcție decât cea comunicată familiei, inclusiv posibilitatea de a se afla în compania unui băiat. Chiar dacă plecarea ar fi fost voluntară, având în vedere vârsta minorei, poliția continuă căutările și verificările în toate direcțiile.

De asemenea, mama nu a putut oferi detalii clare despre prietena la care ar fi mers, motiv pentru care au fost verificate mai multe zone, însă fără rezultate până acum. Autoritățile spun că nu există confirmări că fata s-ar fi aflat în acele locuri nici măcar în ziua plecării, motiv pentru care se consideră că ar putea fi în altă parte față de cea indicată inițial familiei. Ancheta este în desfășurare, iar toate pistele sunt verificate în continuare”, sunt alte date furnizate de oficialii din poliție.