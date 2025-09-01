Ultimele ore pentru Louis Munteanu la CFR Cluj!? „Suntem deschiși! S-au agitat puțin lucrurile!”

În campionatele mari din Europa, perioada de transferuri se închide pe 1 septembrie, la miezul nopții. Ceea ce înseamnă că Louis Munteanu mai are șanse să prindă un transfer în străinătate. Însă acesta trebuie să se facă chiar în cursul acestei zile.

Louis Munteanu, ultima zi pentru un transfer în străinătate

Louis Munteanu se află în acest moment în lotul României, după ce Atacantul lui CFR Cluj a beneficiat de o mână de ajutor de la selecționer, care l-a luat în lot în ciuda problemelor din ultima perioadă.

FANATIK a anunțat în exclusivitatea că Mircea Lucescu însuși a fost cel care l-a convins pe nouarul CFR-ului să revină la echipă. Munteanu a jucat atât în returul cu Hacken (1-0), cât și în derby-ul cu FCSB (2-2).

Se face transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj? „S-au agitat lucrurile”

În ceea ce-l privește pe Louis Munteanu, vara aceasta a fost o adevărată telenovelă în jurul transferului său în străinătate. S-a vorbit de oferte din partea unor echipe din Franța, pe sume ce depășesc 10 milioane de euro. Însă, până în ultima zi de transferuri, nimic nu s-a concretizat. Mai sunt șanse să se facă mutarea și Louis Munteanu să prindă un contract într-un campionat de top?

Răspunsul l-a dat chiar președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Noi suntem deschiși. S-au agitat puțin lucrurile. Noi suntem deschiși”.

„Îți dau eu telefon de la Mogoșoaia și îți spun dacă pleacă sau nu”, a comentat Mihai Stoichiță, spre amuzamentul tuturor. Întrucât Louis Munteanu se află în lotul României pentru meciurile contra Canadei și a Ciprului. Iar în cazul în care ar semna cu o echipă din campionatele de top, ar trebui să părăsească temporar cantonamentul naționalei.

