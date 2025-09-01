Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ultimele ore pentru Louis Munteanu la CFR Cluj!? „Suntem deschiși! S-au agitat puțin lucrurile!”

Se face mutarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj într-un campionat de top în chiar ultima zi de transferuri? Răspunsul președintelui clubului, în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Andrei David
01.09.2025 | 13:01
Ultimele ore pentru Louis Munteanu la CFR Cluj Suntem deschisi Sau agitat putin lucrurile
EXCLUSIV FANATIK
Se face mutarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj într-un campionat de top în chiar ultima zi de transferuri? Foto: Sport Pictures

În campionatele mari din Europa, perioada de transferuri se închide pe 1 septembrie, la miezul nopții. Ceea ce înseamnă că Louis Munteanu mai are șanse să prindă un transfer în străinătate. Însă acesta trebuie să se facă chiar în cursul acestei zile.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, ultima zi pentru un transfer în străinătate

Louis Munteanu se află în acest moment în lotul României, după ce a primit convocarea din partea lui Mircea Lucescu. Atacantul lui CFR Cluj a beneficiat de o mână de ajutor de la selecționer, care l-a luat în lot în ciuda problemelor din ultima perioadă. Louis Munteanu a provocat un adevărat scandal, după ce a plecat de la echipă înaintea jocului de campionat cu Oțelul.

FANATIK a anunțat în exclusivitatea că Mircea Lucescu însuși a fost cel care l-a convins pe nouarul CFR-ului să revină la echipă. Munteanu a jucat atât în returul cu Hacken (1-0), cât și în derby-ul cu FCSB (2-2).

ADVERTISEMENT

Se face transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj? „S-au agitat lucrurile”

În ceea ce-l privește pe Louis Munteanu, vara aceasta a fost o adevărată telenovelă în jurul transferului său în străinătate. S-a vorbit de oferte din partea unor echipe din Franța, pe sume ce depășesc 10 milioane de euro. Însă, până în ultima zi de transferuri, nimic nu s-a concretizat. Mai sunt șanse să se facă mutarea și Louis Munteanu să prindă un contract într-un campionat de top?

Răspunsul l-a dat chiar președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Noi suntem deschiși. S-au agitat puțin lucrurile. Noi suntem deschiși”.

ADVERTISEMENT
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză...
Digi24.ro
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”

„Îți dau eu telefon de la Mogoșoaia și îți spun dacă pleacă sau nu”, a comentat Mihai Stoichiță, spre amuzamentul tuturor. Întrucât Louis Munteanu se află în lotul României pentru meciurile contra Canadei și a Ciprului. Iar în cazul în care ar semna cu o echipă din campionatele de top, ar trebui să părăsească temporar cantonamentul naționalei.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa

Se face transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj?

„Indiscutabil, Colțescu e vinovat!”. Cristi Balaj „a luat foc” la adresa arbitrajului după...
Fanatik
„Indiscutabil, Colțescu e vinovat!”. Cristi Balaj „a luat foc” la adresa arbitrajului după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Ai vreun interes să nu dai al doilea galben?”
„Atunci ne-a trecut glonțul pe la ureche. Acum e un alt Mirel!”. Sorin...
Fanatik
„Atunci ne-a trecut glonțul pe la ureche. Acum e un alt Mirel!”. Sorin Cârțu explică marea transformare a lui Rădoi față de primul mandat la Craiova
Jucătorul de națională al lui Gigi Becali, criticat dur după egalul cu CFR...
Fanatik
Jucătorul de națională al lui Gigi Becali, criticat dur după egalul cu CFR Cluj: „Să-și vadă de degajările lui”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'....
iamsport.ro
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'. Propunerea a venit în direct
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!